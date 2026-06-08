Astronauții NASA se îmbracă de la Prada. Noile costume vor arăta ca un mix trendy-SF

Sursă: Agerpres

Casa de modă italiană Prada a dezvăluit duminică un costum mulat care va fi purtată de astronauții NASA care vor merge pe Lună, o dovadă a eforturilor mărcii de a fi primul jucător important din industria luxului care face progrese în sectorul spațial.

'Avem într-adevăr un spectru larg de capacități și know-how', a declarat Lorenzo Bertelli, directorul de marketing al Prada, la un eveniment desfășurat la magazinul Prada din Manhattan, așezat lângă un manechin care purta noul articol de îmbrăcăminte echipat cu sisteme de răcire și ventilație.

Noul produs vine în urma incursiunii spectaculoase a Pradei în moda spațială în 2024, când a fost dezvăluit un costum spațial care se așteaptă să fie folosit cu ocazia misiunii NASA de aselenizare Artemis 4 din 2028.





Mărcile de lux s-au inspirat mult timp din călătoriile spațiale. Dar Prada a mers dincolo de inspirație, ajungând la un parteneriat real pe măsură ce industriile explorării spațiale și turismului se dezvoltă, a declarat Thomai Serdari, profesor de marketing la Universitatea din New York. Serdari a subliniat doi factori care au atras interesul Prada pentru industria spațială: obținerea accesului la consumatori înstăriți care se gândesc la călătorii spațiale și alinierea mărcii cu gândirea avangardistă. Companii precum Blue Origin a lui Jeff Bezos și SpaceX a lui Elon Musk s-au orientat către turismul spațial pentru cei bogați.

Reluarea explorării spațiale și a călătoriilor umane pe Lună 'va atrage cu siguranță foarte mult interes', a declarat Luca Solca, director global al diviziei de bunuri de lux de la Bernstein. Brandurile de lux trebuie să rămână relevante și vizibile, a spus Solca.

Interesul Prada pentru sectorul spațial vine într-un context dificil pentru producătorii de articole de lux . După doi ani de contracție, industria dădea semne de stabilizare până la începutul războiului din Iran, care a perturbat călătoriile și cheltuielile de lux dincolo de Orientul Mijlociu.

Deocamdată, este neclar dacă alți jucători din industria luxului ar putea urma exemplul Prada. 'În lux, este important să fii primul care face ceva, să fii un creator de tendințe', a spus Serdari, menționând că Louis Vuitton, Hermes și Chanel, companii deținute de LVMH, sunt toate interesate de călătoriile în spațiu, dar care cel mai probabil vor găsi noi modalități pentru a intra pe acest sector. 'Nu veți vedea niciodată clasa superioară a sectorului de lux copiindu-se ', a adăugat Serdari.