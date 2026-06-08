Se apropie momentul așteptat de milioane de șoferi. Când vom putea merge pe autostradă de la București până la Pașcani

Lucrările la Autostrada Moldovei avansează, iar autoritățile anunță un obiectiv extrem de ambițios pentru finalul acestui an: deschiderea circulației pe întreg traseul dintre București și Pașcani. Anunțul a fost făcut de directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, care a prezentat stadiul lucrărilor pe unul dintre loturile importante ale proiectului.

Au început asfaltările pe lotul Mircești – Pașcani

Potrivit șefului Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, constructorul român UMB Spedition a trecut la o nouă etapă a lucrărilor pe lotul 3 Mircești – Pașcani.

Pe acest sector, cu o lungime de 28,09 kilometri, se așterne deja stratul de bază al asfaltului pe primii 11 kilometri.

În paralel, continuă lucrările la terasamente, structuri, relocarea rețelelor de apă potabilă și instalarea sistemelor inteligente de transport (ITS), necesare pentru operarea modernă a autostrăzii.

Investiție de aproape două miliarde de lei

Valoarea contractului pentru construirea lotului Mircești – Pașcani se ridică la 1,76 miliarde de lei, fără TVA.

Autoritățile spun că antreprenorul și-a asumat finalizarea lucrărilor și deschiderea circulației pe acest tronson până la sfârșitul anului 2026.

Totuși, planul CNAIR este ca șoferii să poată circula încă din acest an pe întreaga rută dintre București și Pașcani, odată cu punerea în funcțiune a sectoarelor aflate într-un stadiu avansat de execuție.

Aproape 400 de kilometri de autostradă continuă

Dacă obiectivul va fi atins, România va avea la finalul anului un traseu de aproximativ 397 de kilometri care va putea fi parcurs exclusiv pe autostradă și drum expres între București și Pașcani.

Acest traseu va include:

București – Ploiești: 62 km;

Ploiești – Pașcani: 319 km;

Varianta Ocolitoare Bacău: 16 km.

Pentru locuitorii Moldovei, proiectul reprezintă una dintre cele mai importante investiții în infrastructura rutieră din ultimele decenii.

Autostrada care va lega Moldova de restul țării

Autostrada Moldovei A7 este unul dintre cele mai mari proiecte de infrastructură aflate în execuție în România.

Drumul de mare viteză va conecta regiunea Moldovei cu Muntenia și, în perspectivă, cu frontiera de nord a țării.

Traseul începe în zona Dumbrava, din județul Prahova, în apropierea municipiului Ploiești, și va continua până la Siret, la granița cu Ucraina.

La finalizare, autostrada va avea aproximativ 450 de kilometri și va traversa mai multe județe importante din estul României.

Finanțare de miliarde de euro

Construcția Autostrăzii Moldovei este susținută în mare parte prin fonduri europene, inclusiv prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Valoarea totală a proiectului se ridică la câteva miliarde de euro, iar autoritățile consideră că noua infrastructură va contribui semnificativ la dezvoltarea economică a regiunii.

Pe lângă reducerea timpilor de deplasare, A7 este văzută drept o investiție strategică pentru atragerea de noi investiții și pentru conectarea mai eficientă a Moldovei la rețeaua europeană de transport.

CNAIR: obiectivul este circulația până la Pașcani în acest an

Cristian Pistol a transmis că obiectivul principal al companiei rămâne deschiderea circulației pe traseul București – Pașcani până la finalul lui 2026.

„Antreprenorul s-a angajat să deschidă circulația și pe cei 28,09 km ai acestui lot din autostradă, până la finalul anului 2026. Practic, obiectivul nostru este ca anul acesta să putem circula pe 397 km de autostradă de la București la Pașcani”, a precizat directorul CNAIR.

Dacă termenele vor fi respectate, șoferii din Moldova vor beneficia de una dintre cele mai importante conexiuni rutiere moderne construite în România după 1989.