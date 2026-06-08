Alertă la graniță: România a ridicat la maximum gradul de securitate, după raportarea unui focar de pestă porcină în Ungaria

Sursă: realitatea.net

Autoritățile sanitare din România au activat nivelul maxim de biosecuritate după confirmarea unui focar de pestă porcină africană în Ungaria, chiar lângă frontiera cu județul Satu Mare. ANSVSA și Ministerul Agriculturii au intrat în regim de alertă, iar primele măsuri au fost deja puse în aplicare.

Specialiștii DSVSA Satu Mare au instituit zone de restricție în mai multe localități de frontieră, iar circulația porcilor și a produselor din carne este strict limitată. Autoritățile avertizează că orice transport prin zonă trebuie să se desfășoare fără oprire, potrivit ANSVSA.

Președintele instituției susține că România ridică „un zid de siguranță biologică” la graniță și că nu va fi tolerată nicio abatere de la regulile de biosecuritate. Monitorizarea este continuă, iar măsurile pot fi extinse rapid pe toată frontiera cu Ungaria.

Autoritățile cer populației să raporteze imediat orice suspiciune de îmbolnăvire la DSVSA și să respecte toate restricțiile impuse în zonele de frontieră.