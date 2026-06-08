Anchetă pentru evaziune fiscală la o clinică de cosmetică medicală: milioane de lei, ascunse de Fisc

Sursă: Realitatea.Net

Polițiștii efectuează luni opt percheziții în București și județul Ilfov la sediul și punctele de lucru ale unei firme care oferă servicii de cosmetică medicală și remodelare corporală. Ancheta vizează suspiciuni de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul estimat fiind de aproximativ 3,7 milioane de lei. Banii obţinuţi erau investiţi sau folosiţi la achiziţii imobiliare.

Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din cadrul Poliţiei Române pun în executare, luni, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, 8 mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti (6) şi judeţul Ilfov (2), într-un dosar penal în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală şi spălarea banilor.

Acţiunile au loc în cadrul Operaţiunii Jupiter , sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Inspectoratului General al Poliţiei Române.

"Din cercetările efectuate a rezultat faptul că administratorul unei societăţi comerciale ce desfăşoară activităţi specifice de cosmetică medicală şi remodelare corporală, în perioada 2017-2024, cu intenţie şi la diferite intervale de timp, în scopul calificat de a sustrage societatea de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, nu ar fi evidenţiat în contabilitate şi în alte documente legale veniturile obţinute pentru serviciile medicale prestate către diverse persoane fizice, prejudiciind astfel bugetul general consolidat al statului cu aproximativ 3.700.000 de lei", arată Poliţia Română.

Potrivit sursei citate, veniturile astfel obţinute ar fi fost ori însuşite ori investite în achiziţionarea de proprietăţi imobiliare pentru a ascunde sau disimula încasările nefiscalizate.

Percheziţiile au loc la sediul/punctele de lucru ale societăţii şi la domiciliile unor persoane fizice (administrator/ persoane din cercul infracţional) şi au drept scop descoperirea şi ridicarea cu celeritate de înscrisuri, obiecte, valori ori date informatice care au legătură directă cu faptele cercetate şi pot servi la aflarea adevărului.