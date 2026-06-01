Elicoptere militare americane vor survola Bulgaria. Operațiuni masive după ce o dronă a căzut la Galați
Elicoptere Black Hawk (foto: BGNES)
Elicoptere ale Armatei SUA, relocate din Grecia în România, vor zbura prin spațiul aerian al Bulgariei în zilele de 2 și 3 iunie. Aeronavele sunt UH-60 „Black Hawk” și AH-64 „Apache”, a transmis Ministerul bulgar al Apărării.
În timpul zborurilor, elicopterele vor ateriza în zona poligonului de antrenament Novo Selo. Zborurile sunt legate de rotația forțelor și mijloacelor din cadrul Forțelor Armate ale SUA, care îndeplinesc misiuni în cadrul operațiunii „Atlantic Resolve”, scrie Aktualno .
În timpul efectuării zborurilor, echipajele vor respecta procedurile standard de reducere a zgomotului și vor zbura pe rute prestabilite și aprobate, respectând în același timp toate măsurile de siguranță a zborului.
