Rusia spune că nu a primit niciun răspuns de la București privind drona prăbușită la Galați

Sursă: Realitatea.net

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a declarat pentru agenția oficială TASS că Rusia nu a primit niciun răspuns până acum din partea autorităților române la declarațiile lui Vladimir Putin privind examinarea resturilor dronei prăbușirea în România.

„Nu. Nu am primit (niciun răspuns)", a declarat Peskov, întrebat de TASS despre subiect.

Săptămâna trecută, Putin afirmase că, dacă Moscova va primi date obiective, inclusiv resturile dronei, va efectua o anchetă și va putea evalua ce s-a întâmplat la Galați.

Vineri, liderul rus a sugerat, la o conferință de presă susținută la Astana, în Kazahstan, că aeronava s-ar fi putut dovedi a fi de proveniență ucraineană, punând sub semnul întrebării originea acesteia: „Nimeni nu poate spune care este originea unei drone până când nu se efectuează o examinare”, a spus el.

Autoritățile române au prezentat dovezile dronei rusești

Autoritățile române au venit cu dovezi care infirmă ipoteza rusă. Duminică, președintele Nicușor Dan a publicat fotografii cu fragmentele dronei și cu inscripțiile de pe aceasta, confirmând că aeronava este de fabricație rusească. El a anunțat totodată că raportul tehnic complet va fi înaintat structurilor specializate ale NATO și Uniunii Europene.

Ministerul Apărării a adăugat că drona este de tip kamikaze, produsă în Rusia, și era dotată cu o încărcătură explozivă High-Explosive de 30 de kilograme, care a detonat în momentul impactului. Fragmentele recuperate sunt identice cu cele găsite în urma incidentelor anterioare de la Ceatalchioi, Galați, Grindu și Luncavița.