Ce vrea să devină fiica lui Nicușor Dan când va fi mare? Răspunsul oferit de Ziua Copilului i-a luat prin surprindere pe jurnaliști.

Ziua Copilului a adus multă veselie la Palatul Cotroceni, unde porțile reședinței prezidențiale au fost deschise pentru sute de copii și familiile acestora. Vizitatorii au avut acces atât în sălile palatului, cât și în grădinile acestuia, unde au fost organizate numeroase activități educative, culturale și recreative dedicate celor mici.

Printre participanți s-au aflat și copiii președintelui României, Nicușor Dan, care s-au bucurat de evenimente alături de ceilalți copii prezenți la sărbătoare.

Momente speciale la Palatul Cotroceni

Programul pregătit pentru Ziua Copilului a inclus mai multe momente care au atras atenția celor prezenți.

Unul dintre cele mai apreciate a fost susținut de un cor de copii care a interpretat imnul național folosind limbajul semnelor, oferind un moment emoționant în cadrul manifestărilor organizate la Cotroceni.

De asemenea, Mirabela Grădinaru, partenera președintelui, a participat la activități dedicate celor mici și le-a vorbit acestora despre viața și opera marelui sculptor Constantin Brâncuși.

Aheea și Antim s-au bucurat de activitățile pregătite pentru copii

În timp ce în interiorul palatului aveau loc evenimente culturale, în spațiile exterioare copiii s-au bucurat de jocuri și activități recreative.

Printre ei s-au aflat și Aheea și Antim, copiii președintelui României, care au petrecut timpul alături de ceilalți participanți.

La un moment dat, fiica lui Nicușor Dan a intrat în dialog cu jurnaliștii prezenți la eveniment și a vorbit deschis despre planurile sale de viitor.

Meseria la care visează fiica președintelui

Întrebată ce și-ar dori să facă atunci când va crește, Aheea a oferit un răspuns sincer și direct.

“Îmi doresc să fiu designer de modă. Îmi plac foarte mult pantalonii scurți“, le-a spus jurnaliștilor fetița președintelui.

Declarația a stârnit zâmbete în rândul celor prezenți și a reprezentat unul dintre momentele simpatice ale zilei petrecute la Palatul Cotroceni, unde copiii au fost, pentru câteva ore, principalii invitați ai administrației