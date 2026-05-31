Schimbările climatice accelerează una dintre cele mai mari amenințări pentru sănătate. Bacteriile devin mult mai rezistente la antibiotice

Sursă: Realitatea.net

Creșterea temperaturilor și schimbările de mediu provocate de criza climatică ar putea influența tot mai mult răspândirea bacteriilor rezistente la antibiotice, una dintre cele mai mari amenințări actuale pentru sănătatea publică. Un nou studiu internațional, publicat în revista Lancet Planetary Health, arată că schimbările climatice sunt asociate cu o creștere globală a genelor de rezistență la antibiotice în cazul salmonellei.

Cercetarea atrage atenția că rezistența la antibiotice este deja una dintre problemele de sănătate cu cea mai rapidă evoluție la nivel mondial. Fenomenul poate afecta persoane de orice vârstă și din orice țară și provoacă anual peste un milion de decese, potrivit estimărilor citate de autori.

Cercetători din cinci țări au analizat sute de mii de probe

Studiul a fost realizat de cercetători din Marea Britanie, Franța, Australia, Elveția și China. Oamenii de știință au analizat peste 480.000 de probe de salmonella din 139 de țări, colectate între anii 1940 și 2023.

Specialiștii au comparat nivelurile genelor de rezistență la antibiotice cu evoluția temperaturilor medii și a precipitațiilor de-a lungul timpului. Potrivit rezultatelor, schimbările climatice au fost asociate cu o creștere globală de 10% a genelor de rezistență la antibiotice în salmonella în perioada analizată.

Autorii subliniază că utilizarea excesivă și incorectă a antibioticelor rămâne principala cauză a rezistenței antimicrobiene. Totuși, datele arată că schimbările climatice pot agrava această problemă și pot accelera răspândirea bacteriilor rezistente.

Cum influențează clima răspândirea bacteriilor

Potrivit cercetătorilor, temperaturile mai ridicate și modificările regimului de precipitații pot influența supraviețuirea, mutațiile și răspândirea bacteriilor. În același timp, aceste schimbări pot favoriza și schimbul de gene de rezistență la antibiotice.

„Dovezile acumulate sugerează că schimbările climatice reprezintă un factor care accelerează răspândirea globală a rezistenței antimicrobiene”, notează autorii studiului.

Cercetătorii spun că rezistența la antibiotice nu crește uniform odată cu temperatura, ci evoluează într-un mod mai complex, influențat atât de temperatură, cât și de cantitatea de precipitații.

Regiunile unde au fost observate cele mai mari creșteri

Datele studiului arată că 82% dintre țările analizate au înregistrat creșteri ale genelor de rezistență la antibiotice în salmonella. Cele mai puternice creșteri asociate schimbărilor climatice au fost observate în Orientul Mijlociu și Africa de Nord, urmate de Asia de Sud și Africa subsahariană.

Autorii precizează că studiul nu demonstrează direct că schimbările climatice sunt cauza creșterii rezistenței la antibiotice, însă rezultatele arată o asociere clară între cele două fenomene.

Cercetătorii cer măsuri urgente

Specialiștii spun că este nevoie de măsuri rapide pentru limitarea răspândirii rezistenței la antibiotice, alături de utilizarea responsabilă a tratamentelor și de o supraveghere mai atentă a bolilor infecțioase.

„Rezultatele subliniază faptul că asocierea măsurilor de limitare a schimbărilor climatice cu strategiile de utilizare responsabilă a antibioticelor ar putea reduce eficient răspândirea genelor de rezistență antimicrobiană și creșterea rezistenței antimicrobiene la nivel global”, concluzionează autorii studiului.