Nouă spitale și Ambulanța București-Ilfov, mobilizate de Ziua Copilului: lista completă

Sursă: Realitatea.Net

Nouă spitale pentru adulți și copii, alături de Serviciul de Ambulanță București–Ilfov, vor asigura asistența medicală de urgență în ziua de 1 iunie, zi liberă legală, a anunțat Direcția de Sănătate Publică București (DSP).

Vor funcționa pentru urgențe următoarele unități sanitare:



* Spitalul Clinic de Urgență București Floreasca - tel: 021/599.23.00;



* Spitalul Clinic de Urgență Universitar - tel: 021.318.05.23 și 021.601.24.00;



* Spitalul Clinic de Urgență 'Sf. Pantelimon' - tel: 021/255.40.99;



* Spitalul Clinic de Urgență 'Sf. Ioan' - tel: 021/334.51.90;



* Spitalul Clinic de Urgență 'Bagdasar-Arseni' - tel: 021/334.30.25;



* Spitalul de Urgență Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri - tel: 021/224.09.47;



* Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice - tel: 021/319.27.51;



* Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii 'Grigore Alexandrescu' - tel: 021/316.93.66;



* Spitalul Clinic de Urgență Copii 'M.S. Curie' - tel: 021/460.30.26.



Serviciul de Ambulanță al Municipiului București va avea program normal de lucru, cu mențiunea că va asigura și eliberarea de certificate constatatoare de deces în întreaga Capitală. Solicitările populației vor fi preluate la 112.



Aceeași sursă menționează și că DSPMB va asigura un serviciu de gardă permanent la telefoanele: 0747.165.471; 0722.659.492.