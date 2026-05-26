Un nou caz de hantavirus confirmat în rândul pasagerilor evacuați de pe nava MV Hondius

Autoritățile sanitare din Spania au anunțat confirmarea unui nou caz de hantavirus în rândul persoanelor evacuate de pe vasul de croazieră MV Hondius. Potrivit Ministerului Sănătății, un cetățean spaniol aflat în carantină într-un spital militar din Madrid a fost testat pozitiv și transferat într-o unitate de izolare a Spitalului Gómez Ulla, potrivit Reuters.

Acesta este al doilea caz confirmat dintre cei 14 cetățeni spanioli evacuați anterior pe insula Tenerife. Reprezentanții ministerului au transmis că situația nu schimbă nivelul de risc pentru populația generală, deoarece persoanele afectate se aflau deja în carantină.

Nava de lux MV Hondius avea la bord aproximativ 150 de pasageri și membri ai echipajului din 23 de țări, când un focar de boală respiratorie severă a fost raportat pentru prima dată către Organizația Mondială a Sănătății pe 2 mai.

Autoritățile spaniole continuă monitorizarea persoanelor evacuate și aplicarea măsurilor de prevenție pentru limitarea răspândirii virusului.