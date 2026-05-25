Dragoș Pîslaru, acuzat de o judecătoare că cerea „intervenții” în justiție - VIDEO

Sursă: Realitatea PLUS

Judecătoarea Mădălina Afrăsinie lansează acuzații grave la adresa lui Dragoș Pîslaru, susținând că acesta ar fi cerut magistraților să anunțe dinainte deciziile împotriva statului. Ministrul interimar al Muncii neagă totul și anunță procese de calomnie.

Acuzații de o gravitate extremă la adresa lui Dragoș Pîslaru. Judecătoarea Mădălina Afrăsinie susține că, în perioada în care acesta deținea portofoliul Ministerului Muncii în Guvernul Cioloș, le-ar fi sugerat magistraților o „colaborare” de-a dreptul șocantă: să fie sunat înainte ca instanțele să pronunțe soluții defavorabile statului român.

În replică, fostul ministru respinge categoric acuzațiile, catalogându-le drept o „aberație completă”, și amenință cu procese în instanță pentru calomnie.

„Ar fi bine ca judecătorii să îl sune înainte să dea o soluție”

Într-o intervenție telefonică, judecătoarea Mădălina Afrăsinie a relatat cum s-au desfășurat faptele, plasând evenimentul în perioada mandatului lui Dragoș Pîslaru la Ministerul Muncii.

„Discuția s-a purtat în anul 2016 sau 2017, nu îmi aduc aminte bine anul când dânsul era ministru al Muncii în Guvernul Cioloș. A fost o întâlnire într-o aulă, pe o temă legată de pensii și salarii, nu mai țin minte exact detalii despre contextul general.

În cadrul acelei întâlniri, domnul ministru a spus că, în virtutea unei bune colaborări între instituțiile statului, ar fi bine ca judecătorii, înainte să dea o soluție, să îl sune, să îi spună ce vor să facă, iar dânsul sau echipa dânsului să ne explice legea”, a declarat magistratul.

De ce a ieșit la lumină acest episod abia acum?

Întrebată ce anume a determinat-o să își amintească și să facă public acest incident după atâția ani, judecătoarea a explicat că declanșatorul a fost o controversă recentă din spațiul public, care vizează tot o tentativă de imixtiune în actul de justiție.

„Mi-am amintit de acest eveniment în contextul solicitării făcute de Oana Gheorghiu, care spunea că vrea să se întâlnească cu procurorii, ca să o învețe aceștia nu știu ce să facă. Asta în condițiile în care articolul 10 din Codul deontologic al judecătorilor și procurorilor spune clar că le este interzis să dea acte de consultanță juridică”, a subliniat Mădălina Afrăsinie.

Dragoș Pîslaru neagă totul și amenință cu judecata

Reacția lui Dragoș Pîslaru a fost una extrem de dură. Acesta a respins vehement scenariul prezentat de judecătoare și a anunțat că va apela la instanță pentru a-și apăra reputația.

„Acuzațiile formulate de domnia sa sunt o aberație completă. O voi acționa pe doamna judecător în instanță pentru calomnie. De asemenea, voi acționa în judecată și orice canal media care va propaga aceste acuzații nefondate”, a reacționat fostul ministru.