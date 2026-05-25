Anchetă de amploare în Grecia: fraudă cu subvenții agricole de la UE. Poliția elenă a arestat 20 de persoane în insula Creta

Scandal de proporții în Grecia. Poliția a reținut luni 20 de persoane pe insula Creta, susținând că a destructurat o rețea criminală suspectată că a fraudat Uniunea Europeană prin obținerea ilegală de subvenții agricole. Cazul este investigat de Parchetul European condus de Codruța Kovesi.

Potrivit presei din Atena, printre persoanele suspectate că ar conduce gruparea se află doi contabili și funcționari publici ce ar fi sprijinit fermierii să depună cereri pentru fonduri europene, folosind declarații false despre terenurile agricole.

Autoritățile au precizat că, din 2019, de la începutul activității rețelei, câștigurile ilegale au depășit suma de 3 milioane de euro.

Arestările de luni reprezintă cea mai recentă etapă dintr-o serie de cazuri locale legate de o investigație mai amplă a Parchetului European, instituție independentă a UE, privind posibile fraude comise în Grecia împotriva intereselor financiare ale Uniunii.

Anul trecut, procurorii europeni au acuzat mai mulți crescători de animale din Grecia că ar fi falsificat drepturile de proprietate asupra pășunilor pentru a obține subvenții europene, cu ajutorul unor angajați publici și al unor politicieni conservatori.

Cazul a generat tensiuni politice în Grecia, ducând la anchete parlamentare fără rezultate clare, demisii ministeriale și solicitări de alegeri anticipate din partea opoziției.

La cererea procurorului-șef european, parlamentul a aprobat în aprilie ridicarea imunității pentru 13 deputați din partidul de guvernământ Noua Democrație, pentru a permite investigarea rolului lor în cazuri separate.

Prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis a cerut procurorilor UE să ia rapid o decizie privind eventualele acuzații, în încercarea de a limita impactul politic al anchetei înainte de alegerile parlamentare programate pentru primăvara lui 2027.