Opozanta belarusă Svetlana Tihanovskaia, prima vizită în Ucraina de la începutul războiului. Care este scopul deplasării

Lidera opoziției belaruse aflate în exil, Svetlana Tihanovskaia, a ajuns luni la Kiev, în prima sa vizită în Ucraina de la debutul invaziei ruse la scară largă, din februarie 2022. Vizita cu puternică încărcătură simbolică reprezintă un gest de solidaritate față de poporul ucrainean și un nou semnal de susținere pentru lupta împotriva agresiunii ruse în regiune.

Vizita are loc după ce Kievul a anunţat că şi-a consolidat frontiera din nord cu Belarusul împotriva unei ameninţări a unor noi atacuri ruseşti de pe teritoriul acestei țări, de unde Moscova şi-a lansat în parte invazia cu trupe în 2022.

Un consilier al Svetlanei Tihanovskaia, Jianis Kucinski, a anunţat pe reţele de socializare că această vizită este un "simbol al solidarităţii (...) în lupta noastră comună pentru libertate şi demnitate".

Acesta a postat în și o imagine de la sosirea opozantei belaruse în Gara Centrală de la Kiev.

Vă reamintim că Svetlana Tihanovskaia a fost nevoită să părăsească Belarusul în urma alegerilor prezidenţiale din 2020, în care Aleksandr Lukaşenko şi-a proclamat victoria împotriva sa.

Scrutinul a fost urmat de manifestaţii de aploare în favoarea Svetlanei Tihanovskaia, care au denunţat fraude electorale generalizate. Această contestare a fost apoi zdrobită violent şi prin mii de arestări.

Svetlana Tihanovskaia a anunţat pe reţele de socializare că s-a dus, la începutul vizitei sale în Ucraina, la mormântul Mariei Zaiţeva, o belarusă care a participat la manifestaţii împotriva lui Lukaşenko în 2020, după care a intrat în armata ucraineană pentru a lupta împotriva invaziei ruse la scară mare.

Maria Zaiţeva a fost ucisă la vârsta de 24 de ani în apropiere de Pokrovsk (est), în ianuarie 2025.

"Maria este un simbol al noii generaţii din Belarus. Persoane care înţeleg că libertatea Belarusului şi libertatea Ucrainei sunt indisociabile", a scris Svetlana Tihanovskaia pe reţele de socializare.