Șeful rebelilor care au luat cu asalt Capitoliul cere zeci de milioane din fondul lui Trump spunând că a fost persecutat politic

Sursă: Agerpres

Enrique Tarrio, fostul lider al organizației de extremă dreapta Proud Boys, condamnat pentru conspirație în asaltul asupra Capitoliului SUA din 6 ianuarie 2021, a declarat că va solicita milioane de dolari din fondul creat de președintele american Donald Trump pentru a-și despăgubi susținătorii care consideră că au fost persecutați politic, informează agențiile de presă.

Departamentul de Justiție al SUA a anunțat lunea trecută crearea unui fond de 1,776 miliarde de dolari pentru a-i despăgubi pe aliații lui Trump care au fost anchetați sau urmăriți penal în timpul administrației predecesorului său, democratul Joe Biden.



Tarrio, care a fost condamnat la 22 de ani de închisoare și grațiat de Trump, a declarat duminică într-un interviu acordat CBS Miami că a fost o țintă a administrației Biden (2021-2025) și că ''acest fond este de drept al meu''.



Activistul de extremă dreapta a susținut că, de când a fost anunțat fondul, a primit o mulțime de apeluri de la alte persoane condamnate pentru activități legate de evenimentele din 6 ianuarie, care l-au întrebat cum funcționează procesul de revendicare a banilor.

Așteptările financiare, de ordinul zecilor de milioane

Tarrio a declarat postului de televiziune menționat că, dacă ar solicita orice fel de compensații pentru ceea ce au trăit el și familia sa, ''cifra ar putea ajunge la zeci de milioane'' de dolari.



El a adăugat că nu se știe cum vor fi distribuiți banii și că cei aproximativ 1,8 miliarde de dolari ar putea fi insuficienți.



Fondul anunțat a stârnit controverse și a generat respingere din partea democraților și chiar a republicanilor.



La aceasta se adaugă un proces intentat de doi agenți de poliție atacați în timpul asaltului asupra Capitoliului, care îl consideră un ''act de corupție prezidențială''.



În acest sens, Tarrio a spus că înțelege argumentul reclamanților. Însă el a avertizat că fondul ''nu înseamnă că îi despăgubim pe acești oameni pur și simplu pentru că au agresat agenți de poliție, ci pentru sistemul în care s-au văzut prinși''.