OMS: Peste 900 de cazuri suspecte de Ebola în RD Congo. 101 au fost confirmate

Peste 900 de cazuri suspecte de Ebola, dintre care 101 confirmate, au fost identificate în Republica Democrată Congo, a anunțat duminică directorul general al Organizația Mondială a Sănătății, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

„Pe măsură ce eforturile de supraveghere au fost intensificate în cadrul răspunsului la epidemia de Ebola din RDC, au fost identificate până în prezent peste 900 de cazuri suspecte, dintre care 101 confirmate”, a precizat directorul general al OMS într-o postare publicată pe rețelele de socializare.

Oficialul nu a oferit informații actualizate despre numărul deceselor, potrivit Reuters. Ebola este o boală virală gravă, care se transmite prin contact direct cu fluidele corporale și poate provoca hemoragii severe și insuficiență de organe.

Autoritățile din RD Congo au declarat focarul de Ebola la data de 15 mai. Epidemia este cauzată de tulpina Bundibugyo, pentru care nu există în prezent vaccinuri aprobate sau tratamente disponibile. Într-o informare publicată sâmbătă, Ministerul Sănătății din RD Congo a anunțat că au fost raportate 204 decese în trei provincii ale țării, dintr-un total de 867 de cazuri suspecte.

Peste 15.000 de morți în Africa în ultimele decenii

Virusul Ebola a provocat, în ultimii 50 de ani, moartea a peste 15.000 de persoane în mai multe state africane. Boala este considerată una dintre cele mai periculoase infecții virale, din cauza ratei ridicate de mortalitate și a modului rapid în care se poate răspândi în comunități fără măsuri stricte de izolare și protecție.