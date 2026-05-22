Alimentele care afectează creierul și capacitatea de concentrare. Semnal de alarmă tras de cercetători

Alimentația influențează nu doar sănătatea fizică, ci și modul în care funcționează creierul. Noi cercetări arată că anumite produse consumate frecvent pot avea efecte mai serioase decât se credea, afectând inclusiv capacitatea de concentrare și crescând riscul unor probleme cognitive pe termen lung.

Un studiu recent sugerează că alimentele ultraprocesate, foarte prezente în dieta occidentală, ar putea avea un impact negativ asupra sănătății creierului și asupra atenției. Cercetarea, citată de Science Alert , a analizat legătura dintre consumul acestor produse, capacitatea de concentrare și riscul de demență.

Studiul, coordonat de biochimista nutriționistă Barbara Cardoso de la Monash University din Australia, a inclus 2.192 de persoane cu vârste între 40 și 70 de ani, fără diagnostic de demență. Participanții au completat chestionare despre alimentație și au trecut prin teste cognitive menite să măsoare atenția și memoria.

Pe lângă obiceiurile alimentare, cercetătorii au luat în calcul și alți factori precum vârsta, activitatea fizică, stilul de viață și starea generală de sănătate, pentru a estima riscul de dezvoltare a demenței în următoarele două decenii.

Rezultatele au arătat un tipar clar: în medie, alimentele ultraprocesate reprezentau aproximativ 41% din aportul caloric zilnic, procent mai ridicat în rândul bărbaților și al persoanelor mai tinere.

Mai mult, pentru fiecare creștere de 10% a consumului de astfel de produse, cercetătorii au observat o scădere a performanței la testele de concentrare și atenție. În paralel, riscul estimat de demență creștea.

Explicația cercetătorilor

Barbara Cardoso explică faptul că o astfel de creștere echivalează aproximativ cu adăugarea unui pachet obișnuit de chipsuri în alimentația zilnică. Chiar și o modificare aparent minoră poate influența viteza de procesare și atenția vizuală.

Cercetătorii au remarcat și alte asocieri în cazul persoanelor care consumă frecvent produse ultraprocesate, printre care nivel de educație mai redus și obezitate. În schimb, nu au identificat o legătură semnificativă între aceste alimente și performanțele memoriei.

Un aspect important evidențiat de studiu este că efectele negative nu par să fie complet compensate nici măcar de o alimentație considerată sănătoasă, precum dieta mediteraneană, dacă produsele ultraprocesate continuă să facă parte din meniul zilnic.

Printre alimentele incluse în această categorie se numără băuturile carbogazoase, chipsurile, preparatele gata de consum, deserturile industriale, hot dogii și alte produse intens procesate.

Specialiștii cred că problema nu ține doar de lipsa nutrienților valoroși, ci și de procesarea excesivă a alimentelor. Aceasta poate modifica structura naturală a ingredientelor și poate introduce aditivi artificiali sau compuși chimici care ar putea influența funcțiile cognitive.

Autorii subliniază că studiul este observațional și nu poate demonstra o relație directă de cauză și efect, însă rezultatele ridică semne de întrebare importante privind impactul alimentelor ultraprocesate asupra sănătății creierului.

Realitatea.NET | Leguma ieftină recomandată de nutriționiști: poate contribui la reducerea colesterolului și protejarea inimii