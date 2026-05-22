Incendiu masiv într-un bloc din Cluj-Napoca. Mai multe apartamente au fost afectate, zeci de persoane evacuate
FOTO: Ziarul Clujean/Colaj Realitatea.Net
Un incendiu de proporții a izbucnit în noaptea de joi spre vineri, într-un bloc din municipiul Cluj-Napoca. Mai multe apartamente au fost afectate de flăcările care au pornit din ghena de gunoi situată în apropierea imobilului.
Incidentul s-a petrecut la o ghenă amplasată în apropierea unui bloc cu demisol şi patru etaje situat pe strada Rodnei din municipiul Cluj-Napoca.
„La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta la ghena de deşeuri a imobilului, pe o suprafaţă de aproximativ 20 de metri pătraţi, cu propagare activă pe faţada clădirii la nivelul etajelor 1 şi 2 şi cu pericol iminent de extindere la restul faţadei şi la apartamentele situate pe latura respectivă”, a transmis ISU Cluj.
Potrivit reprezentanților instituției, flăcările au cuprins în totalitate ghena de gunoi, extinzându-se şi la izolaţia termică de pe faţada imobilului, la tâmplăria ferestrelor şi tencuială, pe o suprafaţă de aproximativ 40 de metri pătraţi.
Trei apartamente situate pe direcţia de propagare a incendiului, de la etajele 1, 2 şi 3 au fost afectate de incendiu, acestea fiind şi inundate cu fum iat finisajele interioare fiind degradate.
„Locatarii blocului s-au autoevacuat preventiv, însumând aproximativ 50 de persoane, fără a fi solicitat consult medical la locul intervenţiei”, au mai spus cei de la ISU.
Primele concluzii ale pompierilor arată că incendiul a pornit cel mai probabil de la o ţigară aruncată aprinsă.
