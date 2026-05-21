Condamnări definitive în dosarul înjunghierilor din Constanța. Cei doi agresori, judecați pentru atacul din vara lui 2025
Curtea de Apel Constanța a pronunțat zilele trecute condamnări definitive în dosarul celor trei bărbați înjunghiați în zona Cireșica din Tomis Nord, în august 2025. Victimele vor primi despăgubiri de 55.000 de euro cu titlu de daune.
Conform anchetatorilor, la data de 30 august 2025, în jurul orei 18:00, într-un bar de pe strada Dispensarului, pe fondul unui conflict spontan și al consumului de alcool, doi bărbați au agresat fizic, cu un obiect tăietor-înțepător, trei persoane în vârstă de 28, 44, respectiv 50 de ani.
La fața locului au fost dirijate forțe suplimentare, care au intervenit rapid pentru aplanarea conflictului și identificarea persoanelor implicate.
Opt ani și opt luni pentru principalul agresor
Primul inculpat, Costel J., a fost condamnat la 8 ani de închisoare pentru tentativă la omor calificat și 2 ani de închisoare pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.
Întrucât instanța a constatat că infracțiunile sunt concurente, pedepsele au fost contopite, aplicându-se pedeapsa cea mai grea, 8 ani, la care se adaugă sporul obligatoriu de o treime din cealaltă pedeapsă (8 luni). Costel J. va executa în total 8 ani și 8 luni de închisoare.
Pedeapsă cu suspendare pentru cel de-al doilea inculpat
Al doilea inculpat, Laurențiu D., a primit 1 an și 6 luni de închisoare pentru lovire sau alte violențe și 1 an de închisoare pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. După contopirea pedepselor concurente, acesta va executa 1 an și 10 luni cu suspendare.
