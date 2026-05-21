Rusia a efectuat exerciții ale forțelor nucleare: rachete balistice, hipersonice și bombardiere strategice, implicate în simulări de atac - VIDEO

Ministerul rus al Apărării a publicat imagini cu exerciții ale forțelor nucleare strategice, desfășurate cu participarea mai multor categorii de armament balistic și de croazieră.

Potrivit imaginilor difuzate, o rachetă balistică intercontinentală Yars a fost lansată de la cosmodromul Plesetsk, cu ținta la poligonul Kura din peninsula Kamciatka, în Extremul Orient rus.

Totodată, o fregată aflată în Marea Barents a efectuat un tir cu racheta hipersonică Zircon, lovind un obiectiv de la poligonul Cîja.

La exerciții au participat și forțele armate belaruse, care au lansat rachete balistice Iskander-M de la poligonul Kapustin Yar, confirând dimensiunea regională a demonstrației de forță.

Un bombardier strategic Tu-95MS a executat, de asemenea, lansări de rachete de croazieră aer-sol.