Măsură surpriză în Parlament: românii ar putea produce mai multă țuică acasă fără să plătească accize

Un amendament la Codul fiscal, adoptat deja în comisiile de specialitate din Camera Deputaților și care urmează să ajungă la votul final în plen, vizează modificarea regulilor privind producția de băuturi alcoolice tradiționale în gospodării.

Dacă va fi adoptat definitiv, românii ar putea produce cantități mai mari de țuică, pălincă și alte băuturi tradiționale fără plata accizelor, pentru consum propriu sau pentru evenimente de familie.

Scutire de accize pentru producția din gospodărie

Potrivit amendamentului, sunt scutite de la plata accizelor băuturile alcoolice tradiționale realizate în propria gospodărie, în limita a 200 de litri anual pe gospodărie.

Măsura este condiționată de două aspecte principale: gospodăria trebuie să fie înscrisă în Registrul agricol, iar produsele obținute nu pot fi destinate vânzării.

„Sunt scutite de la plata accizelor băuturile alcoolice tradiționale, în limita a 200 litri anual pe o gospodărie”, se arată în forma adoptată în comisii.

Regula existentă este extinsă semnificativ

Noua prevedere nu înlocuiește regimul fiscal actual, ci îl completează. În prezent, Codul fiscal permite deja scutirea de accize pentru maximum 50 de litri de alcool din fructe pe an, per gospodărie, cu condiția ca producția să fie destinată exclusiv consumului familial și al invitaților.

Prin amendamentul adoptat, plafonul ar urma să fie majorat semnificativ, ajungând la 200 de litri anual.

Condiții clare pentru producătorii din mediul rural

Conform textului adoptat în comisii, facilitățile se aplică doar gospodăriilor evidențiate în Registrul agricol, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată prin Legea nr. 98/2009.

De asemenea, este prevăzut în mod expres că băuturile obținute în acest regim nu pot fi comercializate.

„Sunt scutite de la plata accizelor băuturile alcoolice tradiționale, astfel cum sunt reglementate prin dispoziții speciale, în limita a 200 litri anual pe o gospodărie evidențiată în Registrul agricol (…) și care nu sunt supuse vânzării”, prevede amendamentul.

Urmează votul final în plen

Deși modificarea a fost deja adoptată în comisiile de specialitate, aceasta trebuie să primească votul final în plenul Camerei Deputaților pentru a intra în vigoare.

Dacă va fi aprobată, noua reglementare ar reprezenta una dintre cele mai importante relaxări ale regimului fiscal aplicat producției tradiționale de alcool din gospodării.