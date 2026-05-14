Turtă crocantă din legume cu brânză, în stil italian. Rețeta pas cu pas pe care trebuie să o încerci vara aceasta

Turtă crocantă din legume (dovlecei, cartofi și morcovi) cu brânză, cunoscută în bucătăria italiană sub numele de schiacciata di verdure, este un preparat simplu, dar extrem de savuros, perfect atât ca gustare, cât și ca fel principal ușor. Este o rețetă versatilă, care permite adaptări în funcție de preferințe și ingredientele pe care le ai la dispoziție.

INGREDIENTE:

500 g dovlecei

500 g cartofi

500 g morcovi

sare

puțin ulei

4-5 căței de usturoi

100 g făină

50 g pesmet

200 g cremă de brânză

150 g mozzarella rasă sau cașcaval

50 g parmezan ras

ierburi aromatice uscate, după gust (chimen, rozmarin, oregano, busuioc, cimbru etc)

verdeață pentru decor (cepșoară verde sau pătrunjel)

MOD DE PREPARARE:

Pentru început trebuie să spălați și să decojiți legumele, apoi să pregătiți usturoiul și brânzeturile. Se poate folosi orice tip de cremă de brânză, de preferat naturală. Mozzarella rasă poate fi înlocuită cu cașcaval sau alte brânzeturi care se topesc frumos, precum Cheddar, Gouda sau Emmentaler.

Se cântăresc aproximativ 1/3 din legume (în jur de 150 g din fiecare), apoi se dau pe răzătoarea mare. Se presară cu puțină sare și se lasă deoparte într-un castron, pentru că vor lăsa apă și va trebui să fie stoarse ulterior.

Restul legumelor se feliază foarte subțire, cu mandolina sau cuțitul, apoi se sărează ușor. Se pun la scurs în două strecurători: dovleceii separat, deoarece lasă cea mai multă apă, iar cartofii și morcovii în cealaltă.

Se revin apoi la legumele rase, care se storc bine de apă (manual, în pumni) și se pun înapoi în castron. Peste ele se adaugă pesmetul, făina și un praf de sare.

Se completează compoziția cu crema de brânză, verdeață (ceapșor/cepșoară de tuns), usturoiul zdrobit și aproximativ 75 g din mozzarella rasă (restul se păstrează pentru mai târziu).

Se amestecă totul bine cu furculița sau cu mâna, până se obține o compoziție păstoasă.

Se pregătește o tavă mare (33×42 cm), care se tapetează cu hârtie de copt unsă cu 2 linguri de ulei. Se preîncălzește cuptorul la 200°C, cu ventilație (căldură sus-jos) sau pe treaptă înaltă la cuptoarele pe gaz. Compoziția de legume se distribuie în grămăjoare în tavă.

Cu mâinile unse cu puțin ulei, se întinde uniform compoziția pe toată suprafața tăvii.

Se presară deasupra restul de 75 g de mozzarella rasă. Dovleceii bine scurși se distribuie peste stratul de bază, formând stratul intermediar, chiar dacă aspectul nu contează, deoarece nu va fi vizibil.

Se așază apoi un strat de rondele de cartofi și morcovi, aranjate cât mai uniform, astfel încât să intre toate. Se mai sărează ușor, se presară chimen (sau cimbru, oregano, rozmarin, busuioc, după preferință) și se stropește totul cu ulei, ideal cu un pulverizator.

Se introduce tava în cuptorul preîncălzit și se coace aproximativ 30 de minute la 200°C. După circa 20 de minute, tava se întoarce pentru o rumenire uniformă.

Între timp se pregătește parmezanul ras și verdeața (pătrunjel sau cepșoară).

Imediat după ce turta de legume este scoasă din cuptor, se presară din abundență parmezanul și verdeața. Din cauza temperaturii ridicate, parmezanul se va topi parțial pe suprafața preparatului, potrivit sursei.