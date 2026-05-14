Motivul pentru care berea nu ajută la eliminarea pietrelor la rinichi. Medicii demontează mitul care i-a păcălit pe foarte mulți români

Sursă: Realitatea.Net

Vreme de mulți ani, ideea că berea ar putea ajuta la eliminarea pietrelor la rinichi a circulat intens pe internet și pe rețelele sociale, fiind privită de mulți oamenica un „remediu” pentru această problemă. Mitul pornește de la convingerea că alcoolul ar „spăla” rinichii și ar facilita eliminarea calculilor renali. În realitate, medicii nefrologi atrag atenția că această teorie nu are o bază științifică și poate chiar agrava situația. Deși berea este un lichid, conținutul său de alcool favorizează deshidratarea, afectând echilibrul hidric al organismului și putând crește riscul de formare sau agravare a pietrelor la rinichi.

Pietrele la rinichi, numite și calculi renali, sunt depozite dure formate din minerale și săruri care se acumulează în rinichi sau în tractul urinar.

Acestea apar atunci când urina devine foarte concentrată, iar anumite substanțe, precum calciul, oxalatul sau acidul uric, cristalizează și formează mici „pietre”. Dimensiunea lor poate varia de la câțiva milimetri până la câțiva centimetri, iar unele pot bloca tractul urinar și provoca dureri intense.

De ce apare litiaza renală

Medicii spun că pietrele la rinichi apar din mai multe cauze, iar deshidratarea este unul dintre principalii factori de risc. Printre cauzele frecvente se numără:

consumul insuficient de apă;

alimentația bogată în sare;

excesul de proteine animale;

consumul crescut de alimente bogate în oxalați;

obezitatea și sindromul metabolic;

nivelurile crescute de acid uric;

anumite boli metabolice;

predispoziția genetică.

Nefrologii atrag atenția că alcoolul poate contribui indirect la formarea pietrelor prin efectul său diuretic, care duce la pierderea lichidelor din organism.

De ce berea poate agrava problema

Ideea potrivit căreia berea reduce riscul de pietre la rinichi este „un mit complet”. Alcoolul favorizează deshidratarea și poate crește pe termen lung riscul de apariție a calculilor renali. Astfel, chiar dacă berea este consumată ca lichid, corpul pierde apă, iar urina devine mai concentrată. În aceste condiții, mineralele care favorizează formarea pietrelor se acumulează mai ușor. Mai mult, berea poate crește nivelul acidului uric din organism, ceea ce favorizează apariția pietrelor din acid uric.

Medicii avertizează și asupra faptului că multe persoane ajung să înlocuiască apa cu alcoolul, crezând că acest lucru „curăță” rinichii, când de fapt riscul crește și mai mult.

Ce simptome dau pietrele la rinichi

În multe cazuri, pietrele mici pot să nu provoace simptome până în momentul în care încep să se deplaseze pe tractul urinar. Atunci pot apărea:

dureri severe în zona lombară sau abdominală;

durere care iradiază spre zona inghinală;

senzație de arsură la urinare;

sânge în urină;

greață și vărsături;

urinări frecvente;

febră și frisoane, dacă apare o infecție asociată.

Durerea provocată de eliminarea unui calcul renal este considerată una dintre cele mai intense dureri descrise de pacienți.

Cum se pune diagnosticul

Diagnosticul se stabilește pe baza simptomelor, analizelor și investigațiilor imagistice. Medicii pot recomanda:

analize de sânge;

examen de urină;

ecografie renală;

tomografie computerizată (CT);

radiografii ale tractului urinar.

În unele cazuri, calculii eliminați sunt analizați pentru a determina compoziția lor, ceea ce ajută la prevenirea recidivelor.

Cum pot fi tratate

Tratamentul depinde de dimensiunea, localizarea și tipul pietrelor. Calculii mici se pot elimina spontan prin:

hidratare intensă;

medicamente pentru durere;

tratamente care relaxează tractul urinar.

În cazul pietrelor mari sau care blochează tractul urinar, pot fi necesare proceduri precum:

litotriția extracorporeală cu unde de șoc;

ureteroscopia;

intervențiile chirurgicale minim invazive.

Medicii spun că automedicația sau amânarea consultului pot duce la complicații serioase.

Ce complicații pot apărea dacă sunt lăsate netratate

Pietrele la rinichi netratate pot provoca:

infecții urinare severe;

blocarea fluxului urinar;

afectarea rinichilor;

insuficiență renală;

sepsis, în cazurile grave asociate cu infecții.

De aceea, specialiștii recomandă consult medical imediat dacă durerile sunt intense sau apar febră, greață persistentă ori sânge în urină.

Cum pot fi prevenite pietrele la rinichi

Medicii spun că cea mai eficientă metodă de prevenție rămâne hidratarea corectă. Recomandările includ:

consumul a 8-12 pahare de apă pe zi;

menținerea unei cantități mari de urină eliminate zilnic;

reducerea consumului de sare;

limitarea excesului de proteine animale;

alimentație echilibrată;

controlul greutății corporale.

Specialiștii menționează că apa cu lămâie poate fi benefică deoarece crește nivelul de citrat din urină, o substanță care împiedică formarea pietrelor, potrivit sursei.