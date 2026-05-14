Scenariul climatic extrem. Avertizarea cercetătorilor: cum ar putea arăta Pământul până în 2100

Experții din cadrul Grupului Interguvernamental de Experți privind Schimbările Climatice (IPCC) al ONU avertizează că planeta ar putea trece prin transformări majore până la finalul secolului, dacă tendințele actuale privind încălzirea globală continuă.

Potrivit informațiilor citate de Daily Mail , cele mai pesimiste scenarii indică schimbări climatice severe, cu efecte majore asupra ecosistemelor, agriculturii și condițiilor de trai pentru miliarde de oameni.

Cercetătorii lucrează în prezent la actualizarea modelelor climatice utilizate pentru simularea evoluției viitoare a climei. Aceste scenarii, analizate cu ajutorul supercomputerelor, vor sta la baza următorului raport major al IPCC și ar putea influența direcția politicilor globale privind mediul și schimbările climatice.

Temperaturi globale în creștere și regiuni care ar putea deveni nelocuibile

Potrivit celui mai sever scenariu analizat, temperatura medie globală ar putea crește cu aproximativ 3,5–4°C până în anul 2100 comparativ cu nivelurile preindustriale.

Specialiștii avertizează că această încălzire accentuată ar favoriza apariția unor valuri de căldură extreme, combinate cu niveluri ridicate de umiditate. În aceste condiții, anumite zone tropicale și subtropicale ar putea deveni dificil sau chiar imposibil de locuit.

Profesorul Detlef van Vuuren, cercetător la Universitatea Utrecht din Țările de Jos și coordonator al studiului, susține că efectele unei astfel de schimbări ar fi dramatice și ar afecta inclusiv agricultura și capacitatea societăților de a menține standardele actuale de viață.

Topirea accelerată a ghețarilor și creșterea nivelului mărilor

Un alt efect major anticipat este accelerarea topirii calotelor glaciare din Groenlanda și Antarctica de Vest. Cercetătorii avertizează că, în acest context, gheața arctică ar putea dispărea complet în timpul verii.

Consecințele ar include o creștere semnificativă a nivelului mărilor și oceanelor, estimată la cel puțin un metru până la sfârșitul secolului. O astfel de evoluție ar pune în pericol numeroase orașe de coastă și ar putea duce la inundarea unor regiuni dens populate sau chiar la dispariția unor state insulare.

Biodiversitatea, sub presiune

Pe lângă efectele asupra populației umane, schimbările climatice accelerate ar putea avea consecințe majore și asupra biodiversității.

Specialiștii avertizează că numeroase specii de plante și animale nu vor reuși să se adapteze suficient de rapid noilor condiții de mediu. Acest lucru ar putea declanșa extincții în masă și dezechilibre importante în ecosisteme.

Un semnal de alarmă pentru politicile globale

Actualizarea scenariilor climatice vine într-un moment în care oamenii de știință atrag atenția că dezechilibrele climatice sunt mai accentuate ca niciodată. Cercetările care vor sta la baza următorului raport IPCC sunt considerate esențiale pentru stabilirea viitoarelor măsuri internaționale privind reducerea emisiilor și adaptarea la efectele încălzirii globale.

Experții subliniază că scenariile prezentate nu reprezintă un viitor inevitabil, însă constituie un avertisment privind posibilele consecințe ale lipsei unor măsuri eficiente în combaterea schimbărilor climatice.

