Elena Udrea, dezvăluiri dureroase. Cât a suferit după fiica ei?

Publicat 14 iun. 2026, 10:27 Sursă Realitatea PLUS

Elena Udrea a vorbit despre cele mai dramatice momente din viața ei, când a fost nevoită să privească de la distanță cum fiica sa creștea fără prezența ei. De asemenea, pentru prima oară, fiica fostului ministru a vorbit în public.

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