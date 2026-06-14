Advertising
Advertising
Monden· 1 min citire
Elena Udrea, dezvăluiri dureroase. Cât a suferit după fiica ei?
Elena Udrea
Publicat14 iun. 2026, 10:27
SursăRealitatea PLUS
Elena Udrea a vorbit despre cele mai dramatice momente din viața ei, când a fost nevoită să privească de la distanță cum fiica sa creștea fără prezența ei. De asemenea, pentru prima oară, fiica fostului ministru a vorbit în public.
Citește și
- 10:48Mărturiile impresionante ale fiicei adoptive a lui Teo Trandafir: „Un copil adoptat e un copil adorat!”
- 09:54Scandalul influencerițelor ia amploare. Emily Istrate, acuzații dure la adresa Andreei Bostănică
- 09:03Controversa de la Campionatul Mondial. A fost sau nu Shakira?
- 22:09Imagini inedite: Ricky Martin, întâmpinat cu pâine și sare
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News