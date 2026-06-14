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Elena Udrea, dezvăluiri dureroase. Cât a suferit după fiica ei?

Elena Udrea

Elena Udrea

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat14 iun. 2026, 10:27
SursăRealitatea PLUS

Elena Udrea a vorbit despre cele mai dramatice momente din viața ei, când a fost nevoită să privească de la distanță cum fiica sa creștea fără prezența ei. De asemenea, pentru prima oară, fiica fostului ministru a vorbit în public.

Fiica Elenei Udrea vrea să devină cântăreață

„Când m-au luat de lângă Eva, avea 10 zile. În Costa Rica. Abia s-a născut prematur. Era un copil care încă stătea la aparate. Abia a dus-mă acasă și m-au luat de lângă ea și poate atunci, să zicem, a contat mai mult pentru că fiind un bebeluș de 10 zile născut prematur, avea nevoie de mamă. Când venea la început, era atât de micuță, încât la plecare mă puneam în genunchi să pot să o îmbrățișez, să o pup. Și să-i spun că mereu spunea "Mami, dar vii acasă!" Gândiți-vă că asta se întâmpla de trei ani. "Mami, dar vii?" Și spuneam: "Da, mami, o să vin!"”, a declarat Elena Udrea în cadrul unei emisiuni mondene.

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