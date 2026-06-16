Fructul de sezon, cu proprietăți uimitoare pentru sănătate. De ce îl recomandă specialiștii

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iun. 2026, 10:19

Conceptul de „detoxifiere a ficatului” este frecvent promovat în medicina alternativă, însă specialiștii subliniază că ficatul nu are nevoie de cure speciale pentru a elimina toxinele. Acest organ are propriile mecanisme complexe prin care filtrează și neutralizează substanțele nocive din organism.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre coacazecoacaze negre