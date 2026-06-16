Fructul de sezon, cu proprietăți uimitoare pentru sănătate. De ce îl recomandă specialiștii

Conceptul de „detoxifiere a ficatului” este frecvent promovat în medicina alternativă, însă specialiștii subliniază că ficatul nu are nevoie de cure speciale pentru a elimina toxinele. Acest organ are propriile mecanisme complexe prin care filtrează și neutralizează substanțele nocive din organism.
Cu toate acestea, anumite alimente pot contribui la menținerea sănătății hepatice prin reducerea inflamației și combaterea stresului oxidativ. Printre acestea se numără și coacăzele negre, fructe autohtone care, deși extrem de bogate în nutrienți, sunt adesea trecute cu vederea în favoarea altor fructe mai populare.
Un fruct mic, cu o valoare nutritivă impresionantă
Coacăzele negre (Ribes nigrum) se remarcă printr-o concentrație ridicată de vitamine, antioxidanți și minerale. Aceste fructe conțin cantități importante de vitamina C, antocianine, polifenoli, fibre, mangan și potasiu, substanțe care contribuie la protejarea organismului împotriva efectelor nocive ale radicalilor liberi.
Datorită acestor compuși bioactivi, coacăzele negre sunt asociate cu reducerea inflamației și cu susținerea proceselor naturale de apărare ale organismului, scrie Sfat Naturist.
Ce indică cercetările despre efectele asupra ficatului
Studiile științifice realizate în ultimii ani sugerează că antioxidanții din coacăzele negre pot avea efecte benefice asupra sănătății ficatului. Cercetările au arătat că extractele obținute din aceste fructe pot contribui la diminuarea stresului oxidativ și la protejarea celulelor hepatice împotriva deteriorării.
De asemenea, antocianinele, pigmenții care oferă fructelor culoarea închisă caracteristică, par să susțină funcțiile metabolice și să reducă procesele inflamatorii asociate cu afectarea ficatului.
Totuși, specialiștii precizează că multe dintre aceste rezultate provin din studii experimentale sau cercetări realizate pe animale, iar efectele asupra oamenilor depind de numeroși factori, inclusiv de alimentația generală și de stilul de viață.
Cum susțin coacăzele sănătatea hepatică
Deși nu „curăță” ficatul în sensul promovat de unele reclame, coacăzele negre pot contribui indirect la buna funcționare a acestui organ prin mai multe mecanisme:
reducerea stresului oxidativ;
susținerea răspunsului antiinflamator al organismului;
aportul ridicat de vitamina C;
sprijinirea sistemului imunitar.
Aceste beneficii pot contribui la menținerea unui mediu favorabil funcționării normale a ficatului și a altor organe implicate în procesele de detoxifiere naturală.
Alte fructe locale benefice pentru organism
Coacăzele negre nu sunt singurele fructe care pot susține sănătatea hepatică. Afinele sunt apreciate pentru conținutul bogat de antocianine și efectele antioxidante, în timp ce murele oferă fibre și polifenoli care favorizează digestia și metabolismul.
Merele reprezintă, la rândul lor, o alegere valoroasă datorită conținutului de pectină, o fibră care contribuie la eliminarea unor substanțe reziduale prin sistemul digestiv.
Sănătatea ficatului depinde de întregul stil de viață
Medicii atrag atenția că niciun aliment nu poate compensa singur efectele unui stil de viață nesănătos. Menținerea sănătății ficatului presupune o alimentație echilibrată, limitarea produselor ultraprocesate, activitate fizică regulată, controlul greutății corporale și evitarea consumului excesiv de alcool.
Pentru a beneficia de proprietățile nutritive ale coacăzelor negre, specialiștii recomandă consumul lor în stare proaspătă în sezon sau congelate în restul anului. Acestea pot fi integrate cu ușurință în smoothie-uri, iaurturi, cereale pentru micul dejun sau diverse preparate, reprezentând o modalitate simplă de a adăuga mai mulți antioxidanți în alimentația zilnică.
În concluzie, coacăzele negre nu reprezintă un remediu miraculos pentru ficat, însă pot face parte dintr-o dietă sănătoasă care susține funcționarea optimă a organismului și contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ.