La ce temperatură trebuie setat aerul condiționat pentru a consuma mai puțin curent. Trucul care reduce factura la energie

În zilele toride de vară, aparatul de aer condiționat devine un aliat indispensabil pentru confortul din locuință. Însă folosirea sa frecventă, mai ales la temperaturi foarte joase, poate determina un consum ridicat de energie și facturi mai mari la electricitate. Există însă câteva ajustări simple care permit menținerea unei temperaturi plăcute în casă, fără un consum excesiv de curent.
Temperatura recomandată pentru un consum redus de energie
Specialiștii recomandă ca aparatul de aer condiționat să fie setat, în general, la 24–26 de grade Celsius atunci când temperaturile exterioare sunt ridicate. Acest interval oferă un echilibru între confortul termic și eficiența energetică, fără ca aparatul să fie nevoit să funcționeze permanent la capacitate maximă.
Mulți utilizatori aleg să seteze aerul condiționat la 18 sau 20 de grade, în speranța că locuința se va răci mai repede. În realitate, aparatul nu răcește camera mai rapid doar pentru că este setat la o temperatură foarte mică. El va funcționa mai mult timp pentru a atinge valoarea aleasă, ceea ce poate duce la un consum mai mare de energie.
În plus, o diferență foarte mare între temperatura din interior și cea de afară poate crea un disconfort atunci când ieși din locuință și poate solicita mai mult organismul în perioadele cu temperaturi extreme.
De ce 24–26 de grade reprezintă un compromis eficient
Setarea unei temperaturi moderate permite aparatului să își atingă mai repede obiectivul și să intre ulterior într-un regim de funcționare mai economic. Astfel, compresorul nu este nevoit să funcționeze continuu, iar consumul de energie poate fi redus comparativ cu utilizarea unor temperaturi foarte scăzute.
De asemenea, o temperatură de 24–26 de grade este suficientă pentru ca diferența față de exterior să fie suportabilă, fără să creeze un șoc termic atunci când intri sau ieși din locuință. În acest fel, poți beneficia de un climat plăcut în casă și de o utilizare mai eficientă a aparatului de aer condiționat.
Este important și ca fluxul de aer să circule liber în încăpere. Ușile și ferestrele ar trebui să rămână închise în timpul funcționării aparatului, pentru ca aerul rece să nu se piardă și sistemul să nu fie nevoit să compenseze permanent căldura care pătrunde din exterior.
Obiceiuri care pot reduce și mai mult consumul
Pe lângă temperatura aleasă, există și alte obiceiuri care contribuie la scăderea consumului de energie. De exemplu, folosirea funcției automate, dacă aparatul dispune de aceasta, poate ajuta la reglarea eficientă a temperaturii fără intervenții constante din partea utilizatorului.
În același timp, este recomandată curățarea periodică a filtrelor. Un aparat întreținut corespunzător poate funcționa mai eficient, deoarece circulația aerului nu este îngreunată de praf sau alte impurități acumulate în timp.
O altă măsură utilă este limitarea încălzirii locuinței pe parcursul zilei. Tragerea jaluzelelor sau a draperiilor în orele cu soare puternic poate reduce cantitatea de căldură care pătrunde în camere, iar aparatul de aer condiționat va avea mai puțin de lucru pentru a menține temperatura dorită.
Confort și economie pot merge împreună
Aparatul de aer condiționat nu trebuie folosit la temperaturi extreme pentru a oferi răcoare. Din contră, alegerea unei valori potrivite poate însemna atât un confort termic mai bun, cât și o factură mai mică la energie electrică.
Setarea temperaturii în intervalul recomandat de 24–26 de grade, alături de o utilizare responsabilă și de întreținerea regulată a aparatului, reprezintă unele dintre cele mai simple metode prin care consumul de curent poate fi ținut sub control, fără a renunța la confort în zilele toride, potrivit sursei.