La ce temperatură trebuie setat aerul condiționat pentru a consuma mai puțin curent. Trucul care reduce factura la energie

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 aug. 2026, 23:54

În zilele toride de vară, aparatul de aer condiționat devine un aliat indispensabil pentru confortul din locuință. Însă folosirea sa frecventă, mai ales la temperaturi foarte joase, poate determina un consum ridicat de energie și facturi mai mari la electricitate. Există însă câteva ajustări simple care permit menținerea unei temperaturi plăcute în casă, fără un consum excesiv de curent.

Distribuie articolul