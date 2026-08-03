Sărbătoarea zilei, 3 august 2026: Pomenirea Sfântului Cuvios Mărturisitor Iraclie din Basarabia

Astăzi, 3 august, Biserica Ortodoxă Română îl cinstește pe Sfântul Cuvios Mărturisitor Iraclie din Basarabia. Este cruce neagră în calendar.
Sfântul Iraclie Flocea s-a născut la 11 martie 1893, în localitatea Pojorâta, aflată atunci în Bucovina Austro-Ungară, astăzi în județul Suceava. La botez a primit numele Ioan.
În timpul Războiului de Reîntregire a României, a luptat în prima linie a frontului. Rănit grav în luptă, a fost la un pas de a-și pierde mâna stângă, însă, prin mila și lucrarea lui Dumnezeu, s-a vindecat în chip minunat.
În ședința de lucru din 25 octombrie 2023, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat propunerea Episcopiei Basarabiei de Sud privind canonizarea Protosinghelului Iraclie Flocea (11 martie 1893 – 16 august 1964). Acesta a fost înscris în rândul sfinților cu titulatura Sfântul Cuvios Iraclie din Basarabia, fiind prăznuit anual la data de 3 august.
În aceeași zi sunt pomeniți și Sfinții Cuvioși Isachie, Dalmat și Faust.
Sfântul Isachie este cunoscut pentru apărarea dreptei credințe și pentru lupta sa în vederea redobândirii bisericilor ortodoxe ocupate de arieni. Înainte de mutarea sa la Domnul, l-a rânduit stareț pe ucenicul său, Dalmat.
Sfântul Dalmat a fost ostaș în armata împăratului Teodosie cel Mare. Alegând viața monahală, și-a părăsit familia și a intrat în obștea Cuviosului Isachie împreună cu fiul său, Faust. Prin nevoințele sale aspre, ajungea să postească până la 40 de zile. A participat la cel de-al Treilea Sinod Ecumenic, desfășurat la Efes în anul 431, unde a apărat învățătura ortodoxă împotriva ereziei lui Nestorie, care susținea că Maica Domnului este doar născătoare de om.
Sfântul Faust i-a fost alături tatălui său în toate nevoințele și și-a petrecut întreaga viață în aceeași obște monahală, unde a trecut la Domnul.
Tot astăzi sunt pomeniți:
Mâine, 4 august, Biserica face pomenirea Sfinților Șapte Tineri din Efes.
Sursa: CrestinOrtodox.ro