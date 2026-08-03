Sărbătoarea zilei, 3 august 2026: Pomenirea Sfântului Cuvios Mărturisitor Iraclie din Basarabia

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 aug. 2026, 07:07

Astăzi, 3 august, Biserica Ortodoxă Română îl cinstește pe Sfântul Cuvios Mărturisitor Iraclie din Basarabia. Este cruce neagră în calendar.

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