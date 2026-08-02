Horoscopul banilor pentru săptămâna 3-9 august. O zodie poate da lovitura, iar alta riscă să piardă bani dintr-o decizie pripită

Publicat 2 aug. 2026, 15:07 Sursă eva.ro

În perioada 3–9 august 2026, sectorul financiar este influențat de o serie de contexte care îi pot avantaja pe unii nativi și îi pot pune la încercare pe alții. Pentru anumite zodii se întrevăd încasări, colaborări profitabile sau noi oportunități profesionale, în timp ce altele vor trebui să gestioneze cu atenție cheltuielile și deciziile legate de bani.

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