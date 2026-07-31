Horoscop de weekend, 1-2 august. Două zodii primesc vești neașteptate, iar altele își schimbă complet planurile

Publicat 31 iul. 2026, 16:09 Sursă eva.ro

Primul weekend din august vine cu o energie diferită pentru multe zodii. Astrele favorizează întâlnirile neașteptate, discuțiile importante și schimbările de program, iar pentru unii nativi aceste două zile pot aduce clarificări în plan sentimental sau familial. În același timp, dorința de a lăsa deoparte stresul acumulat în ultima perioadă va fi mai puternică decât de obicei.

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