Când este, de fapt, momentul ideal pentru micul dejun. Cine nu ar trebui să sară peste prima masă a zilei

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 iul. 2026, 08:09

De-a lungul timpului au apărut numeroase reguli despre micul dejun, de la ideea că este cea mai importantă masă a zilei până la recomandarea de a mânca în prima oră după trezire. Deși multe dintre aceste sfaturi au fost promovate ca fiind esențiale pentru sănătate, medicii spun că nu există o regulă universal valabilă. Momentul ideal pentru prima masă diferă de la o persoană la alta, iar mai important decât ora la care mănânci este calitatea alimentelor din farfurie. Specialiștii explică ce se întâmplă în organism dimineața, cine nu ar trebui să sară peste micul dejun și ce alimente sunt recomandate pentru un început de zi echilibrat.

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