Când este, de fapt, momentul ideal pentru micul dejun. Cine nu ar trebui să sară peste prima masă a zilei

De-a lungul timpului au apărut numeroase reguli despre micul dejun, de la ideea că este cea mai importantă masă a zilei până la recomandarea de a mânca în prima oră după trezire. Deși multe dintre aceste sfaturi au fost promovate ca fiind esențiale pentru sănătate, medicii spun că nu există o regulă universal valabilă. Momentul ideal pentru prima masă diferă de la o persoană la alta, iar mai important decât ora la care mănânci este calitatea alimentelor din farfurie. Specialiștii explică ce se întâmplă în organism dimineața, cine nu ar trebui să sară peste micul dejun și ce alimente sunt recomandate pentru un început de zi echilibrat.
Trebuie să mănânci micul dejun în prima oră după ce te trezești? Medicii explică dacă regula este sau nu adevărată
De ani de zile, micul dejun este considerat cea mai importantă masă a zilei. În ultimii ani, pe rețelele sociale s-a răspândit și ideea că trebuie consumat în maximum o oră după trezire, altfel sănătatea ar putea avea de suferit.
În realitate, specialiștii spun că nu există o fereastră „magică” de 60 de minute valabilă pentru toată lumea. Momentul potrivit pentru prima masă a zilei depinde de metabolism, starea de sănătate și nevoile fiecărei persoane. Unii oameni se trezesc flămânzi și simt nevoia să mănânce imediat, în timp ce alții nu au poftă de mâncare decât după câteva ore.
Ce se întâmplă în organism în timpul somnului
Chiar dacă dormim, organismul nu își întrerupe activitatea. În timpul nopții continuă să respire, inima bate neîntrerupt, celulele se repară, iar hormonii sunt reglați. Toate aceste procese consumă energie. Cum organismul nu primește alimente în timpul somnului, folosește rezervele de energie acumulate anterior. Dimineața, nivelul glicemiei poate fi puțin mai scăzut decât în seara precedentă.
La unele persoane acest lucru provoacă senzația de foame, oboseală sau lipsă de energie. Alte persoane se trezesc însă odihnite și nu simt nevoia să mănânce imediat.
Dr. Vithal D. Bagi, medic cardiolog intervenționist și consultant senior la Apollo Hospitals din Bangalore, explică: „În timp ce dormim, organismul nostru nu primește hrană. Folosește energia pe care o are pentru a face lucruri precum respirația, menținerea bătăilor inimii și repararea țesuturilor afectate. Până în momentul în care ne trezim, nivelul zahărului din sânge poate fi puțin scăzut. Organismul are nevoie de hrană pentru a-și reface energia.”
Medicul adaugă: „Micul dejun oferă creierului și mușchilor energia de care au nevoie. Ne ajută să ne concentrăm și ne poate face mai puternici. Fiecare organism este diferit. Unele persoane au nevoie de hrană imediat după ce se trezesc. Altele nu simt foame decât mai târziu.”
Există dovezi că trebuie să mănânci în prima oră?
Deși această recomandare este foarte populară, cercetările nu susțin existența unei reguli valabile pentru toată lumea. O analiză amplă publicată de National Institutes of Health arată că efectele micului dejun și momentul în care este consumat diferă în funcție de vârstă, metabolism și eventualele afecțiuni existente.
Dr. Bagi spune: „Nu există dovezi clare că toți trebuie să mâncăm în decurs de o oră după trezire. Specialiștii spun că ceea ce mâncăm la micul dejun este mai important decât momentul în care îl consumăm.”
El completează: „În cazul adulților, este în regulă să mai aștepte puțin înainte de a mânca. Unele persoane simt foame imediat după trezire, altele nu. Este mai bine să ne ascultăm organismul decât să mâncăm doar pentru că așa spune ceasul.”
Concluzia este simplă: ora nu ar trebui să decidă când mănânci micul dejun, ci semnalele pe care le transmite propriul organism.
Cine nu ar trebui să sară peste micul dejun
Chiar dacă nu există o regulă generală privind ora primei mese, anumite categorii de persoane pot beneficia de un mic dejun consumat la scurt timp după trezire.
Persoanele cu diabet
În cazul diabetului, mesele regulate contribuie la menținerea glicemiei în limite normale. O perioadă prea lungă fără alimente poate determina variații importante ale nivelului zahărului din sânge.
Copiii și adolescenții
Studiile finanțate de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) arată că elevii care iau micul dejun au rezultate școlare mai bune, o capacitate mai mare de concentrare și o memorie mai bună.
Persoanele care fac sport dimineața
Cei care se antrenează în primele ore ale zilei au nevoie de energie pentru efort și pentru refacerea organismului după exerciții.
Dr. Bagi explică: „Persoanele cu diabet trebuie să ia micul dejun pentru a-și menține glicemia stabilă. Copiii și adolescenții au nevoie, de asemenea, de micul dejun. Studiile arată că cei care îl consumă au rezultate mai bune la școală și mai multă energie. Și persoanele care muncesc intens sau fac exerciții fizice dimineața au nevoie de micul dejun pentru a avea energia necesară pe parcursul zilei.”
Este în regulă să amâni micul dejun?
Pentru mulți adulți, răspunsul este da. Unele persoane preferă în mod natural să mănânce mai târziu sau urmează un program de alimentație cu interval restricționat, cunoscut și sub denumirea de post intermitent. Mai multe cercetări sugerează că acest stil alimentar poate avea beneficii pentru anumite persoane, însă nu este potrivit pentru toată lumea.
Totuși, amânarea micului dejun nu trebuie să devină un motiv pentru a sări complet peste mese sau pentru a face alegeri alimentare nesănătoase mai târziu în cursul zilei.
Dr. Bagi spune: „Unele persoane nu iau micul dejun decât mai târziu în cursul zilei. Pentru adulți, acest lucru este în regulă dacă, în restul zilei, consumă alimente sănătoase.”
El avertizează însă: „Dacă așteptăm prea mult până să mâncăm, este posibil să ni se facă foarte foame și să mâncăm prea mult mai târziu. Putem deveni obosiți și lipsiți de energie. Cheia este să înțelegem cum funcționează propriul organism și să nu urmăm orbește ceea ce fac ceilalți.”
Ce ar trebui să conțină un mic dejun sănătos
Specialiștii sunt de acord asupra unui lucru: compoziția micului dejun este mult mai importantă decât ora la care este consumat.
Dr. Bagi afirmă: „Nu contează când mâncăm micul dejun. Contează ceea ce mâncăm.”
Un mic dejun echilibrat ar trebui să conțină:
surse de proteine, precum ouă, lapte, iaurt, brânză proaspătă, linte sau fasole;
cereale integrale, cum ar fi ovăzul sau pâinea integrală;
fructe și legume proaspete, bogate în vitamine și fibre;
grăsimi sănătoase, precum nucile, semințele sau untul de arahide.
Printre exemplele de mic dejun recomandate se numără:
omletă cu legume și pâine integrală;
terci de ovăz cu lapte, fructe și nuci;
iaurt grecesc cu fructe de pădure și semințe;
pâine integrală cu unt de arahide și fructe.
În schimb, specialiștii recomandă evitarea cerealelor foarte îndulcite, produselor de patiserie și băuturilor bogate în zahăr. Acestea pot oferi un plus rapid de energie, însă sunt urmate de scăderi bruște ale glicemiei și de reapariția rapidă a senzației de foame.
Concluzia specialiștilor
Potrivit medicilor, nu există o regulă care să oblige pe toată lumea să ia micul dejun în prima oră după trezire. Pentru unele persoane acest lucru este benefic, în timp ce altele se simt foarte bine dacă amână prima masă. Cel mai important este ca organismul să primească alimente sănătoase și echilibrate, adaptate nevoilor fiecărei persoane, iar semnalele de foame să fie ascultate, nu ignorate sau dictate de tendințele din mediul online, potrivit sursei.