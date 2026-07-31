Advertising
Advertising
Timp Liber· 1 min citire
Sărbătoarea zilei: Postul Adormirii Maicii Domnului începe astăzi, 31 iulie
postul Adormirii Maicii Domnului/ foto AI
Postul Adormirii Maicii Domnului, cunoscut în popor și ca Postul Sfintei Mării, începe în acest an pe 31 iulie. Această perioadă de pregătire sufletească este dedicată cinstirii Maicii Domnului și amintește de postul pe care Fecioara Maria l-a ținut înainte de mutarea sa la cele veșnice.
Citește și
- 07:20Horoscopul zilei, vineri, 31 iulie 2026. O zi a deciziilor inspirate și a noilor începuturi. Vezi zodiile vizate
- 14:20Cele 6 zodii care își pot întâlni sufletul pereche în luna august. Iubirea le poate schimba viața
- 13:24Ciorba de burtă, așa cum nu ai mai gustat-o. Ingredientul folosit de chinezi: îi schimbă complet gustul
- 10:0345 de ani de la nunta Prințului Charles cu Diana. Detaliile mai puțin cunoscute din spatele celei mai urmărite ceremonii regale
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News