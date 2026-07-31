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Sărbătoarea zilei: Postul Adormirii Maicii Domnului începe astăzi, 31 iulie

postul Adormirii Maicii Domnului/ foto AI

postul Adormirii Maicii Domnului/ foto AI

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 iul. 2026, 07:10

Postul Adormirii Maicii Domnului, cunoscut în popor și ca Postul Sfintei Mării, începe în acest an pe 31 iulie. Această perioadă de pregătire sufletească este dedicată cinstirii Maicii Domnului și amintește de postul pe care Fecioara Maria l-a ținut înainte de mutarea sa la cele veșnice.

Postul Adormirii Maicii Domnului începe astăzi, 31 iulie

Originea acestui post este strâns legată de hotărârile celui de-al III-lea Sinod Ecumenic, desfășurat în anul 431 la Efes. Atunci, Biserica a recunoscut oficial titlul de Theotokos – „Născătoare de Dumnezeu”, fapt care a contribuit la dezvoltarea și răspândirea cultului Maicii Domnului în întreaga lume creștină.

Tot astăzi este pomenit Sfântul Evdochim, născut în Capadocia din părinți creștini. În timpul împăratului iconoclast Teofil (829–842), acesta a fost ofițer în armata imperială, iar datorită vieții sale curate, milosteniei și grijii față de cei aflați în suferință, a fost numit guvernator al Capadociei.

Sfântul Evdochim s-a mutat la Domnul la vârsta de doar 33 de ani. A fost înmormântat în Capadocia, iar mai târziu moaștele sale au fost mutate la Constantinopol.

În această zi, Biserica mai face pomenirea:

  • Înainteprăznuirii Scoaterii Sfintei Cruci;

  • Sfințirii Bisericii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu din Vlaherne;

  • Sfântului Iosif din Arimateea;

  • Sfinților Doisprezece Mucenici Romani.

Mâine, 1 august, este prăznuită Scoaterea Sfintei Cruci, sărbătoare care marchează începutul unei perioade de rugăciune și binecuvântare în tradiția ortodoxă.

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