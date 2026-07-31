Sărbătoarea zilei: Postul Adormirii Maicii Domnului începe astăzi, 31 iulie

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 iul. 2026, 07:10

Postul Adormirii Maicii Domnului, cunoscut în popor și ca Postul Sfintei Mării, începe în acest an pe 31 iulie. Această perioadă de pregătire sufletească este dedicată cinstirii Maicii Domnului și amintește de postul pe care Fecioara Maria l-a ținut înainte de mutarea sa la cele veșnice.

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