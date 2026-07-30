Ciorba de burtă, așa cum nu ai mai gustat-o. Ingredientul folosit de chinezi: îi schimbă complet gustul

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 13:24

Ciorba de burtă este unul dintre cele mai iubite preparate din bucătăria românească, însă în China aceeași materie primă este transformată într-o supă complet diferită. Fără smântână și gălbenușuri, dar cu un ingredient folosit încă din primele minute de gătit, chinezii obțin un preparat aromat, iute-acrișor și surprinzător de ușor.

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