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Ciorba de burtă, așa cum nu ai mai gustat-o. Ingredientul folosit de chinezi: îi schimbă complet gustul
Ciorbă de burtă reinterpretată/ Colaj foto
Ciorba de burtă este unul dintre cele mai iubite preparate din bucătăria românească, însă în China aceeași materie primă este transformată într-o supă complet diferită. Fără smântână și gălbenușuri, dar cu un ingredient folosit încă din primele minute de gătit, chinezii obțin un preparat aromat, iute-acrișor și surprinzător de ușor.
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