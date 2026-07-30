Realitatea.NET
Timp Liber· 1 min citire

Ciorba de burtă, așa cum nu ai mai gustat-o. Ingredientul folosit de chinezi: îi schimbă complet gustul

Ciorbă de burtă reinterpretată/ Colaj foto

Ciorbă de burtă reinterpretată/ Colaj foto

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 13:24

Ciorba de burtă este unul dintre cele mai iubite preparate din bucătăria românească, însă în China aceeași materie primă este transformată într-o supă complet diferită. Fără smântână și gălbenușuri, dar cu un ingredient folosit încă din primele minute de gătit, chinezii obțin un preparat aromat, iute-acrișor și surprinzător de ușor.

Dacă în România ciorba de burtă este apreciată pentru textura sa cremoasă, dată de smântână, gălbenușuri și usturoi, în bucătăria chinezească accentul cade pe claritatea supei și pe echilibrul dintre gustul picant și cel acrișor.

Potrivit Ce se întâmplă, doctore? (CSID), ingredientul care face diferența este ghimbirul proaspăt. Acesta este folosit încă din etapa de opărire a burții de vită și apoi în baza supei, având rolul de a elimina mirosul specific al organelor și de a conferi preparatului o aromă proaspătă, ușor picantă.

Ghimbirul este combinat cu usturoi, ceapă verde, sos de soia, oțet negru Chinkiang, ulei de susan și ulei de ardei iute. Rezultatul este o supă limpede, intens aromată și complet diferită de varianta românească.

În multe regiuni din China, preparatele din burtă de vită sunt apreciate pentru textura lor ușor crocantă, considerată ideală de bucătarii asiatici.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

ciorbă de burtăreţetă ciorbă de burtăghimbiringredient secretchina

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Timp Liber

Mai Multe