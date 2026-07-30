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Când este următoarea minivacanță în 2026? Românii vor avea patru zile libere consecutive

Calendar/ Profimedia

Calendar/ Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 09:01

După ziua liberă de Adormirea Maicii Domnului, care în acest an cade într-o zi de sâmbătă și nu aduce un weekend prelungit, următoarea minivacanță pentru angajații din România va fi abia la sfârșitul lunii noiembrie. Calendarul oferă atunci patru zile consecutive de repaus pentru salariații care lucrează după programul obișnuit.

Următoarea minivacanță din 2026 este programată în perioada 28 noiembrie – 1 decembrie, când angajații vor beneficia de patru zile consecutive libere.

Perioada de repaus rezultă din suprapunerea weekendului cu două sărbători legale: 30 noiembrie – Sfântul Andrei și 1 decembrie – Ziua Națională a României.

Pentru salariații care lucrează de luni până vineri, această configurație a calendarului înseamnă o pauză de patru zile fără a fi nevoie de concediu de odihnă.

Planuri pentru Crăciun? Cum vor pica zilele libere

Ultimul weekend prelungit al anului va fi de Crăciun. În 2026, 25 decembrie, prima zi de Crăciun, cade într-o zi de vineri, ceea ce oferă trei zile consecutive libere împreună cu weekendul.

În schimb, 26 decembrie, a doua zi de Crăciun, este sâmbătă și nu prelungește perioada de repaus pentru angajații cu program normal de lucru.

Zilele libere legale rămase în 2026

Până la finalul anului, românii mai beneficiază de următoarele sărbători legale:

  • 15 august – Adormirea Maicii Domnului;

  • 30 noiembrie – Sfântul Andrei;

  • 1 decembrie – Ziua Națională a României;

  • 25 decembrie – prima zi de Crăciun;

  • 26 decembrie – a doua zi de Crăciun.

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