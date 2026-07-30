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Social· 1 min citire
Când este următoarea minivacanță în 2026? Românii vor avea patru zile libere consecutive
Calendar/ Profimedia
După ziua liberă de Adormirea Maicii Domnului, care în acest an cade într-o zi de sâmbătă și nu aduce un weekend prelungit, următoarea minivacanță pentru angajații din România va fi abia la sfârșitul lunii noiembrie. Calendarul oferă atunci patru zile consecutive de repaus pentru salariații care lucrează după programul obișnuit.
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