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Social· 1 min citire
Anchetă de amploare la Otopeni: angajați suspectați că furau produse și bani din avioane. Prejudiciu uriaș
Percheziții / Captură video
Publicat30 iul. 2026, 08:03
Actualizat30 iul. 2026, 08:23
Polițiștii Direcției de Poliție Transporturi și ai Serviciului de Poliție Transporturi Aeriene „Henri Coandă” au descins joi dimineață la locuințele unor angajați ai unei societăți comerciale și ale complicilor acestora, într-un dosar de furt calificat din aeronave. Prejudiciul estimat se ridică la aproximativ 800.000 de euro.
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