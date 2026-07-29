Doliu uriaș în aviația militară. Un pilot a murit după un accident grav de motocicletă. Mesajele Forțelor Aeriene și Armatei României

Locotenent-comandorul Mihai Vîrdol, pilot militar la Baza 90 Transport Aerian „Comandor aviator Gheorghe Bănciulescu”, a murit după un grav accident de motocicletă. Militarul fusese internat în stare critică, în comă indusă, însă nu a supraviețuit.
Forțele Aeriene Române au anunțat, miercuri, moartea locotenent-comandorului Mihai Vîrdol, pilot militar al Bazei 90 Transport Aerian „Comandor aviator Gheorghe Bănciulescu”. Acesta a murit în urma unui grav accident de motocicletă, după ce fusese transportat la spital în stare critică și plasat în comă indusă.
A murit în urma unui accident grav de motocicletă
„Zbor lin către Escadrila din Ceruri! Cu profundă tristețe, astăzi ne luăm rămas bun de la colegul nostru, locotenentul-comandor Mihai Vîrdol, pilot militar al Bazei 90 Transport Aerian «Comandor aviator Gheorghe Bănciulescu»”, au transmis Forțele Aeriene Române.
Reprezentanții instituției l-au descris drept „un profesionist desăvârșit” și un militar devotat, apreciat de colegi pentru caracterul său și pentru profesionalismul demonstrat în misiuni.
„Va rămâne în memoria celor care l-au cunoscut drept un militar devotat, un pilot desăvârșit și un coleg pe care te puteai baza întotdeauna”, se mai arată în mesajul transmis de Forțele Aeriene.
Și Armata României a transmis un mesaj de condoleanțe, subliniind că dispariția pilotului lasă un gol profund în rândul camarazilor săi.
„În spatele uniformei a fost un om. Un fiu, un prieten, un camarad. Un pilot care și-a dedicat viața zborului și misiunii de a-și servi țara. (...) Astăzi, cerul militar românesc este mai sărac”, au transmis reprezentanții Armatei României.
Mihai Vîrdol, pilotul care și-a dorit să zboare încă de la 5 ani
Mihai Vîrdol își dorise să devină pilot militar încă din copilărie, inspirat de tatăl său, comandorul Daniel Vîrdol, fost pilot militar și instructor pe aeronave MiG-21 și IAR-99 Șoim.
„Când am văzut cât de frumoasă este aviația, am decis la vârsta de 5 ani că voi deveni pilot militar”, mărturisea acesta într-un material despre parcursul său profesional.
Un moment special din cariera sa a fost primul zbor efectuat pe IAR-99 Șoim, în dublă comandă, alături de tatăl său. Zborul a coincis cu ultima misiune a comandorului Daniel Vîrdol înainte de pensionare.
Misiuni în Afghanistan, Kosovo și Irak
După finalizarea studiilor, Mihai Vîrdol a ales aviația de transport și a activat la Baza 90 Transport Aerian. A participat la misiuni de stingere a incendiilor, evacuări medicale, lansări de parașutiști, dar și operațiuni de inserție și extracție.
De-a lungul carierei, a zburat în teatrele de operații din Afghanistan, Kosovo și Irak și a luat parte la exerciții naționale și internaționale, între care European Spartan 2023 și 2024, Sea Shield, Falcon LEAP, ETAP Tactical Transport și Air Defender.