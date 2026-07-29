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Doliu uriaș în aviația militară. Un pilot a murit după un accident grav de motocicletă. Mesajele Forțelor Aeriene și Armatei României

Doliu

Doliu

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iul. 2026, 20:03

Locotenent-comandorul Mihai Vîrdol, pilot militar la Baza 90 Transport Aerian „Comandor aviator Gheorghe Bănciulescu”, a murit după un grav accident de motocicletă. Militarul fusese internat în stare critică, în comă indusă, însă nu a supraviețuit.

Forțele Aeriene Române au anunțat, miercuri, moartea locotenent-comandorului Mihai Vîrdol, pilot militar al Bazei 90 Transport Aerian „Comandor aviator Gheorghe Bănciulescu”. Acesta a murit în urma unui grav accident de motocicletă, după ce fusese transportat la spital în stare critică și plasat în comă indusă.

A murit în urma unui accident grav de motocicletă

„Zbor lin către Escadrila din Ceruri! Cu profundă tristețe, astăzi ne luăm rămas bun de la colegul nostru, locotenentul-comandor Mihai Vîrdol, pilot militar al Bazei 90 Transport Aerian «Comandor aviator Gheorghe Bănciulescu»”, au transmis Forțele Aeriene Române.

Reprezentanții instituției l-au descris drept „un profesionist desăvârșit” și un militar devotat, apreciat de colegi pentru caracterul său și pentru profesionalismul demonstrat în misiuni.

„Va rămâne în memoria celor care l-au cunoscut drept un militar devotat, un pilot desăvârșit și un coleg pe care te puteai baza întotdeauna”, se mai arată în mesajul transmis de Forțele Aeriene.

Și Armata României a transmis un mesaj de condoleanțe, subliniind că dispariția pilotului lasă un gol profund în rândul camarazilor săi.

„În spatele uniformei a fost un om. Un fiu, un prieten, un camarad. Un pilot care și-a dedicat viața zborului și misiunii de a-și servi țara. (...) Astăzi, cerul militar românesc este mai sărac”, au transmis reprezentanții Armatei României.

Mihai Vîrdol, pilotul care și-a dorit să zboare încă de la 5 ani

Mihai Vîrdol își dorise să devină pilot militar încă din copilărie, inspirat de tatăl său, comandorul Daniel Vîrdol, fost pilot militar și instructor pe aeronave MiG-21 și IAR-99 Șoim.

„Când am văzut cât de frumoasă este aviația, am decis la vârsta de 5 ani că voi deveni pilot militar”, mărturisea acesta într-un material despre parcursul său profesional.

Un moment special din cariera sa a fost primul zbor efectuat pe IAR-99 Șoim, în dublă comandă, alături de tatăl său. Zborul a coincis cu ultima misiune a comandorului Daniel Vîrdol înainte de pensionare.

Misiuni în Afghanistan, Kosovo și Irak

După finalizarea studiilor, Mihai Vîrdol a ales aviația de transport și a activat la Baza 90 Transport Aerian. A participat la misiuni de stingere a incendiilor, evacuări medicale, lansări de parașutiști, dar și operațiuni de inserție și extracție.

De-a lungul carierei, a zburat în teatrele de operații din Afghanistan, Kosovo și Irak și a luat parte la exerciții naționale și internaționale, între care European Spartan 2023 și 2024, Sea Shield, Falcon LEAP, ETAP Tactical Transport și Air Defender.

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