Doliu uriaș în aviația militară. Un pilot a murit după un accident grav de motocicletă. Mesajele Forțelor Aeriene și Armatei României

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iul. 2026, 20:03

Locotenent-comandorul Mihai Vîrdol, pilot militar la Baza 90 Transport Aerian „Comandor aviator Gheorghe Bănciulescu”, a murit după un grav accident de motocicletă. Militarul fusese internat în stare critică, în comă indusă, însă nu a supraviețuit.

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