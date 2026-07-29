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Piloții români care au doborât dronele, avansați în grad. Recunoaștere oficială pentru misiunile din România și Lituania

Piloți români (foto: MApN)

Piloți români (foto: MApN)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iul. 2026, 19:25

Piloții români implicați în doborârea dronelor care au încălcat spațiul aerian al României și al Lituaniei au fost avansați în grad, în mod excepțional. Ministrul Apărării a semnat ordinele pentru trei ofițeri și șapte maiștri militari, recompensați pentru contribuția directă la succesul acestor misiuni critice.

Ceremonialul a avut loc la Baza 86 Aeriană Borcea, unde ministrul a subliniat că operațiunile de poliție aeriană sunt rezultatul unei coordonări impecabile între piloți, mecanici, controlori de trafic și structurile de supraveghere și comandă. Echipele acționează adesea sub presiune extremă, pentru a identifica și neutraliza rapid amenințările aeriene.

Radu Miruță a evidențiat că succesul acestor intervenții nu aparține unui singur militar, ci întregului lanț operațional care pregătește aeronavele, monitorizează țintele și sprijină echipajele în timpul zborului. Rezultatele din România și Lituania confirmă nivelul ridicat de pregătire și reacție al Forțelor Aeriene Române.

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