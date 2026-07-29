Piloții români care au doborât dronele, avansați în grad. Recunoaștere oficială pentru misiunile din România și Lituania

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iul. 2026, 19:25

Piloții români implicați în doborârea dronelor care au încălcat spațiul aerian al României și al Lituaniei au fost avansați în grad, în mod excepțional. Ministrul Apărării a semnat ordinele pentru trei ofițeri și șapte maiștri militari, recompensați pentru contribuția directă la succesul acestor misiuni critice.

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