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Piloții români care au doborât dronele, avansați în grad. Recunoaștere oficială pentru misiunile din România și Lituania
Piloți români (foto: MApN)
Piloții români implicați în doborârea dronelor care au încălcat spațiul aerian al României și al Lituaniei au fost avansați în grad, în mod excepțional. Ministrul Apărării a semnat ordinele pentru trei ofițeri și șapte maiștri militari, recompensați pentru contribuția directă la succesul acestor misiuni critice.
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