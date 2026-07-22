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Politica· 1 min citire
Ora 20:55. Sorin Grindeanu, față în față cu Anca Alexandrescu, la Culisele Statului Paralel - LIVE TEXT
Sorin Grindeanu la Culisele Statului Paralel
Publicat22 iul. 2026, 20:21
SursăRealitatea PLUS
Liderul PSD Sorin Grindeanu se află în platoul emisiunii Culisele Statului Paralel, față în față cu Anca Alexandrescu. Ce plan secret au cu adevărat Ilie Bolojan și USR, cum vor să rămână conectați la putere?
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