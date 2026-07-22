PSD: „Partidul lui Dominic Fritz rescrie legile integrității ca să-și scape membrii de anchetele ANI”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iul. 2026, 18:53

PSD respinge categoric tentativa PNL-USR de a ''perverti'' reforma Agenției Naționale de Integritate, asumată în PNRR, în folosul celor care au încălcat normele de integritate impuse de lege, anunță un comunicat de presă al formațiunii.

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