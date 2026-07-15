Alertă pentru milioane de români. Hackerii au clonat Ghișeul.ro și încearcă să fure datele cardurilor

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 20:10

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unei noi campanii de phishing în care infractorii au creat copii aproape identice ale platformei Ghișeul.ro. Scopul este obținerea datelor bancare și a informațiilor personale ale utilizatorilor care ajung pe site-urile false.

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