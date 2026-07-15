Orașul unde majoritatea proiectelor PNRR au fost finalizate în termen

Publicat 15 iul. 2026, 19:33 Sursă Agerpres

Majoritatea proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) în municipiul Sfântu Gheorghe vor fi finalizate în termen, investițiile din educație, mobilitate și eficiență energetică aflându-se într-un stadiu avansat de implementare, afirmă primarul Antal Arpad.

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