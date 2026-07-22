Florian Coldea, în noi ipostaze revoltătoare. După aterizarea pe aeroportul din București, fostul general nu a reușit să scape de întrebările Alessiei Păcuraru

Noi imagini revoltătoare cu Florian Coldea. După aterizarea pe aeroportul din București, fostul general nu a reușit să scape de întrebările Alessiei Păcuraru. Totul după ce, înaintea decolării de la Nisa, generalul (r) a încercat să îi smulgă telefonul Alessiei Păcuraru, pentru că aceasta a încercat să îl filmeze.”
Florian Coldea a încercat să scape de întrebările Alessiei Păcuraru și la sosirea pe Aeroportul Otopeni. Fostul adjunct al SRI a fugit prin terminal, a schimbat banda de bagaje și a ieșit pe o altă ieșire, iar în final a plecat cu un taxi.
Declarația Alessiei Păcuraru
„După un zbor lung de aproape două ore și jumătate din Franța, în urmă cu scurt timp am ajuns. Pot spune că niciodată n-am văzut aeroportul Otopeni așa cum mi l-a prezentat domnul Florian Coldea astăzi, căci a încercat să se ferească cât de mult s-a putut să iasă prin altă parte. El probabil încă consideră că mai este în funcția de prim-adjunct al Serviciului Român de Informații.
Totul s-a petrecut pe aeroportul din Nisa, în zona terminalelor, în zona de lounge, unde l-am văzut pe domnul Coldea și bineînțeles nu am ezitat, că așa cum îmi stă în fire de fiecare dată, să merg să-l întreb, să îi pun anumite întrebări pertinente despre situația domniei sale, având în vedere că eram într-un spațiu public și eram în calitate de persoană publică, de jurnalist, acolo.
Nu mare mi-a fost mirarea, am stat un pic să analizez situația, cum era, probabil se întorcea de la domnul Bogdan Neidoni de pe Coasta de Azur, de pe Riviera Franceză, de la Monaco, acolo unde știm foarte bine, are mai multe conturi, bani ascunși prin offshore-uri, lucruri pe care le-am dezvăluit noi aici la Realitatea Plus și colega mea Anca Alexandrescu, care s-a întâlnit în aeroport la Dubai cu Florian Coldea.
Acum am întâlnit și eu acolo, însă eu am fost plăcut surprinsă în acest caz, căci nu m-am așteptat ca în momentul când m-am dus la domnia sa cu telefonul să îl filmez, să-i cer un punct de vedere oficial într-un spațiu public la Nisa, în Franța, căci am văzut că domnul Coldea are gusturi selecte, am văzut exact și cum era îmbrăcat, din cap până în picioare în brand-uri, ca să nu le dau nume că nu avem voie, a dat să se ridice din poziția de șezut în care o avea, cum stătea jos, și mi-a smuls telefonul din mână.
Eu eram în momentul respectiv neînsoțită, i-am trimis pe prietenii mei, pe cei cu care eram în acest grup în vacanță, în câteva zile când mi-am permis să-mi iau, înainte, la poarta de îmbarcare, am fost pe același zbor. Să știți pe domnul Coldea, a părut destul de neliniștit, nu știu ce i-a cauzat acest tremur interior, această neliniște, căci am mers cu întrebări pertinente la domnia sa, având în vedere că nu s-a mai prezentat în fața judecătorilor.
Și cam 10-15 minute a fost un act care pe mine m-a șocat de agresiune, încercând să mă împingă, să plece cu telefonul meu, bunul meu personal cu care-l filmasem, având în vedere că era nedumerit de ceea ce se întâmplă, deranjat. M-am dus să cer un punct de vedere în acest caz, iar ulterior mi-a spus ca să șterg aceste filmulețe, filmulețe pe care le veți vedea în exclusivitate în această seară la Realitatea Plus și cu siguranță lucruri și confruntarea din aeroport care a urmat pe aeroportul Otopeni aici, în București.
Cu siguranță urmează și alte dezvăluiri și vă spun un singur lucru, doamnelor domnilor, că noi nu ne vom opri și nu mă voi opri, nu mă voi lăsa intimidată de toate aceste mizerii care se fac de către cei care se cred mai presus de lege.”