Anca Alexandrescu: „Am rămas ultimii proști. Polonia nu mai vrea să dea bani, Ungaria nu mai vrea să dea bani”

Țara asta să se prăbușească, adică bun, stă să se prăbușească de foarte multă vreme. Se mai ține așa de un fir să cadă în prăpastie. Mai mulți prieteni mi-au spus, „bă, dar, până la urmă, să se prăbușească, dom'le, că poate doar așa ne trezim. Poate doar așa se schimbă ceva.” Eu v-am spus și v-ați supărat pe mine și vă supărați în continuare când vă spun că nu vor fi anticipate. E o chestie de disperare a celor care sunt la putere. V-am explicat că nu vor să dea puterea din mână.
Suntem într-un cerc vicios. Știți cum e? Fiecare grupare trăiește în bula ei. Există bula suveraniștilor care se încurajează și spune, „dom'le, îl suspendăm dăm pe Nicușor Dan, vor fi alegeri”, de altfel, idei corecte. Dar în momentul de față, în situația în care ne avem, sunt doar niște lozinci. Pentru că depindem de cei care au dat lovitura de stat. Este foarte clar, nu este niciun dubiu. Ăia care sunt cu Bolojan, Mesia Bolojan, sunt în bula lor, trăiesc în bula lor și au aceleași povești cu PSD-ul, cu Grindeanu, acum spun și ei că vor alege anticipate. Nu vor, vă spun eu că nu vor. Ce să facă Bolojan cu 20%? Ce credeți? Ați văzut sondajul de astăzi?Ce să facă Bolojan cu 20% și cu USR-ul care abia de ia 10%? Dacă ia 10%. UDMR-ul care ia 3%,că nu-l mai bagă nimeni în Parlament. Cum să vrea ăștia alegeri anticipate?
În situația asta ne aflăm astăzi. Toată lumea este de acord că nu se poate fără AUR. Toți ăștia care sunt așa-ziși pro-occidentali, spun „nu, dom'le, fără AUR”. Adică ei știu că nu se poate fără AUR, dar spun „fără AUR”. Nicușor Dan vine și explică că, dom'le, ne distrugem credibilitatea la Bruxelles, cu NATO.
Pe de altă parte, suntem în următoarea situație: V-am tot spus că americanii, din punctul meu de vedere, au cârmit-o. Și i-au mângâiat pe ăștia pe creștet, i-au iertat, nu știu cu ce și-au cumpărat liniștea, dar am văzut astăzi că ambasadorul american la București s-a dus și s-a văzut cu Fritz la sediul USR și s-a dus și s-a văzut cu Grindeanu la Parlament. Mamă, ați văzut ce mână i-a dat și a zis, „prietenul meu”. Eu cum să interpretez lucrurile astea?
Cum să interpretez lucrurile astea? Când îl văd pe Nicușor Dan, când țara se prăbușește și zice, „dom'le, nu-i treaba mea, eu la partide, sunt nervos, sunt supărat pe partide, ele trebuie să rezolve, eu n-am nicio treabă. Eu mă mai duc ba la Paris, ba la Kiev”. Ce cauți, măi, nene, la Kiev? Ce cauți la Kiev? Ca să nu zic că am văzut astăzi imaginile cu el. Doamne ferește! Pe Mirabela a lăsat-o acasă, se vede. Deci omul e netuns, ciufulit, obosit, atârnau hainele pe el, i-au dat de ăia, mai aveau puțin și îi scoteau mâna din umăr.
Și ce ne spune Nicușor Dan de acolo? Pune niște poze artistice cu Zelenski la masă și cu ministrul apărării din Ucraina. Dom'le, apărare, securitate, flancul estic. Apropo, au venit, mă capabilitățile pentru a intercepta dronele? Au venit? Ce se întâmplă cu raportul ăla despre drona din portul Constanța? Păi vă spun eu ce se întâmplă. Ne-a spus Nicușor astăzi că e bine ca unele să rămână secrete militare. De ce, Nicușoare, să rămână secrete militare? Să nu afle toată lumea că, de fapt, acea dronă a fost direcționată de ucraineni și că își doreau să facă ceva rău în terminal acolo, în portul Constanța?
Deci contează mai mult, de fapt ne-am convinis, contează mai mult Ucraina, Moldova. Am rămas ultimii proști. Polonia nu mai vrea să dea bani, Ungaria nu mai vrea să dea bani, Cehia, Slovacia, Bulgaria a anunțat ieri clar că iese și din Coaliția pentru Voință. Oameni normali, au zis „țara noastră pe primul loc, cetățenii noștri pe primul loc, apoi ceilalți”. Așa gândește un șef de țară, cu mintea la el și care este dedicat poporului.
Dar Nicușor nu este. Nicușor a fost pus cu mâna. Vorba lui Cătălin Pena, care a fost aseară aici. Oare cât l-or fi costat fotografiile alea cu Trump la Ankara și alea de ieri de la Paris, Mirabela stând lângă Ursula, în primul rând acolo. Ce-o mai fi cedat astăzi în Ucraina? Ce le-o mai fi promis? Câți bani o să mai dea din banii românilor? Și da, mă bucur că cei de la ApadorCH au reușit în instanță să obțină anumite informații despre hotărârile de guvern date în legătură cu ajutoarele pentru Ucraina.
Numai că, din păcate, nu se vor afla și sumele care s-au dat acolo. Deci e vorba doar de numărul hotărârii, data, și nu mai știu încă ceva. Dar nu vom afla cuantumul. E clar. Ne-am bucurat pe jumătate, bucuria e doar pe jumătate. Poate că ar trebui făcute și alte demersuri, nu dau eu lecții celor de la ApadorCH, ci poate se vor trezi alții să facă aceste demersuri.
M-am bucurat astăzi când am văzut că, în sfârșit, AUR și-a retras semnăturile de pe acel proiect de lege care ducea banii din pilonul doi de pensii în investiții în armament. Ați văzut că am întrebat și aseară despre lucrul acesta. Mă bucur că și-au retras semnăturile. Bravo, așa da! Și mă bucur că astăzi parlamentarii AUR s-au întâlnit cu reprezentanții sindicatelor și le-au promis că nu votează mizeria aia de lege a salarizării, care crește veniturile celor care sunt la conducere și micșorează veniturile medicilor, profesorilor, asistenților medicali și așa mai departe. Da, astea sunt lucruri concrete care se pot face.
Așa trebuie să funcționeze și opoziția, dar și puterea. Puterea însă este ocupată cu totul și cu totul altceva. Pentru că Bolojan își dorește să rămână cât mai mult la Palatul Victoria. Nu are niciun interes să se facă alegeri să plece acum. În niciun caz nu-l avantajează cei 20% cu care apare în sondaje, dacă-or fi atâția. O să discutăm în această seară despre toate aceste lucruri, dar cel mai grav este că cifrele și datele de la INS arată că România este într-o situație dramatică. O să avem câteva legături în direct, și domnul Piperea, și Ramona Bruynseels, și Luis Lazarus, care o să ne explice despre ce a vorbit la Bruxelles. De altfel, el de foarte multă vreme se luptă cu cei de acolo și le spune verde în față.
Dar o să discutăm și despre o altă chestiune. Vă aduceți aminte când în județul Dâmbovița a fost scandalul cu apa, când au vrut să le taie țăranilor apa? Păi ia să vedeți acum că așa, pe tăcute, acum cu guvern interimar, ăștia de la USR, adică madam Buzăianu, vrea să le taie agricultorilor apa, să nu mai poată folosească apa din subsol. Știți, am avut atunci discuții puternice. Am și luat amendă de la CNA pentru faptul că atunci i-am susținut pe agricultorii din Dâmbovița. O să ne explice domnul Coarnă astăzi despre ce este vorba. Cea mai pregătit USR-ul și Diana Buzăianu și, bineînțeles, Ilie Bolojan. Căci tot cu el suntem la guvernare, din păcate. Mă bucur că oamenii au început să comenteze și am văzut astăzi foarte mulți care spun: "Nu mai comentați doar pe Facebook, faceți și altceva. Râdem de Nicușor Dan, dar atât." Mă bucur că oamenii se trezesc în număr cât mai mare.