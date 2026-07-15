Anca Alexandrescu: „Am rămas ultimii proști. Polonia nu mai vrea să dea bani, Ungaria nu mai vrea să dea bani”

Publicat 15 iul. 2026, 21:23 Sursă Realitatea PLUS

Țara asta să se prăbușească, adică bun, stă să se prăbușească de foarte multă vreme. Se mai ține așa de un fir să cadă în prăpastie. Mai mulți prieteni mi-au spus, „bă, dar, până la urmă, să se prăbușească, dom'le, că poate doar așa ne trezim. Poate doar așa se schimbă ceva.” Eu v-am spus și v-ați supărat pe mine și vă supărați în continuare când vă spun că nu vor fi anticipate. E o chestie de disperare a celor care sunt la putere. V-am explicat că nu vor să dea puterea din mână.

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