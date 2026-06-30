Anca Alexandrescu: Mă voi întoarce în stradă alături de oameni. Mă voi duce din nou peste tot în țară unde voi fi chemată

Publicat 30 iun. 2026, 22:01 Sursă Realitatean Plus

Realizatoarea emisiunii Culisele statului paralel, Anca Alexandrescu, a lansat în această seară un mesaj de forță către toți detractorii ei și către cei care contestă cauza suveranității. Jurnalista le-a reamintit că, timp de șapte ani, a fost una dintre puținele voci din presă care a avut curajul să abordeze cele mai sensibile și incomode subiecte, acele teme de care sistemul și presa obedientă s-au ferit constant. Alexandrescu și-a revendicat rolul de jurnalist care a mers mereu în zonele unde alții nu au îndrăznit, construindu-și, în timp, imaginea unei figuri incomode pentru putere și un reper pentru publicul care caută adevăruri neconvenabile.

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