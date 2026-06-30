Anca Alexandrescu: Mă voi întoarce în stradă alături de oameni. Mă voi duce din nou peste tot în țară unde voi fi chemată

Realizatoarea emisiunii Culisele statului paralel, Anca Alexandrescu, a lansat în această seară un mesaj de forță către toți detractorii ei și către cei care contestă cauza suveranității. Jurnalista le-a reamintit că, timp de șapte ani, a fost una dintre puținele voci din presă care a avut curajul să abordeze cele mai sensibile și incomode subiecte, acele teme de care sistemul și presa obedientă s-au ferit constant. Alexandrescu și-a revendicat rolul de jurnalist care a mers mereu în zonele unde alții nu au îndrăznit, construindu-și, în timp, imaginea unei figuri incomode pentru putere și un reper pentru publicul care caută adevăruri neconvenabile.
„Am ales să vin la emisiune, chiar dacă n-ar fi trebuit să fiu aici”
În această seară n-ar fi trebuit să fiu la emisiune, nu pentru că m-ar fi dat cineva afară sau pentru că aș fugi. Ar fi trebuit să fiu în alt loc. Dar am ales să vin la emisiune tocmai pentru a nu da apă la moară celor care, de aproape două săptămâni și, de duminică încoace cu precădere, mă linșează.
„Regret că uneori am stat în studio, în loc să fiu în stradă alături de oameni”
În zilele acestea mi-au scris telespectatori, unii dintre cei care au rămas alături de mine, că poate ar fi bine să mă întorc la ceea ce făceam înainte, adică să fiu în stradă alături de popor. În perioada aceasta, din noiembrie 2024 și până acum, trebuie să spun că regret că au fost momente în care, în loc să mă duc să-i ajut pe oamenii aceștia, am stat aici și m-am dus în piață ca să susțin cauza suveranistă. Au fost mulți care m-au sunat cu diverse probleme: cu retrocedări, cu terenuri furate, cu păduri, cu cazuri judiciare groaznice, cu copii, cu multe, foarte multe cazuri, și tuturor le-am spus în felul următor: oameni buni, trecem printr-o perioadă extrem de complicată.
Ați văzut ce s-a întâmplat în decembrie 2024. E mai important ca oricând să ne facem dreptate, pentru că dacă ne facem dreptate la cel mai înalt nivel, atunci, ușor-ușor, se vor rezolva și lucrurile la nivelul întregii țări. Căci peștele de la cap se împute.
„Mișcarea suveranistă este supusă unui atac mizerabil”
Acum regret. Nu pentru că am fost alături de mișcarea suveranistă și voi rămâne alături de suveraniști în felul meu. Mă voi întoarce în stradă alături de oameni și mă voi duce din nou peste tot în țară unde voi fi chemată. Cu părere de rău vă spun că ceea ce văd în aceste zile mă sperie. Nu pentru că mi-e mie frică. Nu mi-e frică de nimeni și de nimic în afară de Dumnezeu. Le transmit tuturor celor care ridică piatra și o aruncă către mine iubire și pace. Aș vrea să aveți capacitatea — și am văzut că sunt foarte, foarte mulți cei care înțeleg — să înțelegeți ce se întâmplă.
Sunt speriată de faptul că niște personaje — și se exclud în cazul de față domnul George Simion și Călin Georgescu, ca să fie foarte clar, să nu fie niciun dubiu — vor să folosească furia poporului, care a ajuns să nu mai suporte ceea ce se întâmplă, pe bună dreptate. Nu știu cine este părtaș și nici nu știu cine este victimă în această scenetă. Cert este un lucru: că mișcarea suveranistă este supusă unui atac mizerabil. Nu știu cine și de ce l-a înfierat pe domnul Georgescu împotriva mea. Probabil că, cu timpul, lucrurile se vor limpezi. Nu știu cine și de ce i-a înfierat pe cei de la AUR împotriva mea. Nu am făcut decât să spun adevărul. Lucru pe care l-am promis din prima clipă când am început această emisiune. Nu m-am vândut nimănui, trăiesc din salariu, dar vă rog un singur lucru: nu îmi mai blestemați familia și copiii. Spuneți ce doriți despre mine, înjurați cât doriți, dar să știți că asta nu înseamnă credință.
Furia pe care dumneavoastră o revărsați asupra mea — și pot să accept lucrul acesta, pot să fiu vinovată pentru absolut tot — este direcționată. Această campanie este coordonată. Văd sutele de mesaje, mii de mesaje, care conțin același lucru. Postări care sunt identice. Văd cine le face. Sunt anumiți influenceri care se urcă pe acest val și încearcă să-l fure pentru like-uri. Sunt unii care vor să-și facă o comunitate și să adune bănuți ca să poată să trăiască bine. N-am încasat niciodată bani nici de pe TikTok, nici de pe Facebook. Așa că nu mă interesează rețelele sociale.
„Nu mă tem de nimic. Dumnezeu e sus.”
Astăzi dimineață am început să înțeleg cine coordonează totul. Nu o să vorbesc despre asta. Lucrurile vor ieși la suprafață. Iar cei care astăzi mă pun pe mine la colț vor înțelege într-o zi cum au fost manipulați. E dreptul lor să creadă ce doresc despre mine. Astăzi am aflat — mi-a zis soțul meu de dimineață — că are un Ferrari roșu. N-are. Și-ar dori, ca orice bărbat, dar n-are. Am aflat că am vilă la Monaco. N-am, dar mi-aș dori. Am aflat că mănânc homar la Saint-Tropez. Nu-mi place homarul. Și multe alte mizerii. Nu mă voi apăra. Am aflat că am picat pe interceptări în dosarul Romprest. Că am fost la DNA, că o să fiu la DNA. Nu mă tem de nimic, dincolo de faptul că nu-i așa. Puteți să rostogoliți ce doriți. Dar această față a suveraniștilor va face rău chiar valului suveranist. Această, cum să-i spun, radicalizare a unei părți nu este cu nimic diferită de partea cealaltă.
Eu am crezut că vreți altceva. Eu am crezut că vreți democrație. Eu am crezut că vreți libertate de exprimare. Eu am fost printre puținii care, și în pandemie, când am luat sute de amenzi de la CNA, când probabil cei care s-au uitat la mine doar după noiembrie 2024 nu se uitau, am fost singura care apăra oamenii amendați, am fost singura care nu a încurajat lumea să se vaccineze, am spus că este dreptul fiecăruia să aleagă ce dorește. Am fost singura care a vorbit de efectele secundare ale vaccinurilor. Am fost singura care vorbea încă de pe atunci despre Trump și despre ceea ce promovează Trump, valorile pe care le-a promovat. Am fost singura care a vorbit despre neomarxism, globalism, sorosism. Am plătit scump pentru asta, până în noiembrie 2024. Și am fost singura care le-a dat platforma atât lui George Simion, cât și lui Călin Georgescu, înainte de 2024. Nu este o chestiune de laudă. Eu cred că este o chestiune de normalitate. Alții n-au făcut-o.
Eu accept să fiu vinovata pentru tot ceea ce se întâmplă, sperând că asta va rezolva problemele dumneavoastră. Din păcate însă, nu se va întâmpla așa. În perioada următoare va fi un atac masiv la suveraniști pentru a-i fărâmița. Îmi doresc să se adune semnăturile pentru suspendarea lui Nicușor Dan, să treacă de Curtea Constituțională, să treacă de Parlament și să se organizeze referendumul. Și îmi doresc să se organizeze alegeri libere. Dar, pe baza informațiilor pe care eu le am, mi-e foarte greu să cred că aceste lucruri vor fi posibile. Sigur că eu mă pot înșela. Dar până acum, din păcate, tot ce am spus așa s-a întâmplat.
Singurul mare câștigător a ceea ce se întâmplă în ultima perioadă este Ilie Bolojan și globaliștii soroșiști. Îmi pare rău că nu vedeți lucrul acesta. Îmi pare rău că furia voastră este direcționată către ceva ce nu vă va aduce o viață mai bună. Sunteți liberi să nu vă mai uitați la emisiune. Sunteți liberi să nu vă mai uitați pe conturile mele de socializare. Sunteți liberi să mă înjurați în continuare. Dar atunci când vorbiți despre credință și despre Dumnezeu, nu cred că lucrurile acestea se împacă bine cu ceea ce faceți.
Vă înțeleg ura. Vă înțeleg dorința de refulare, de răzbunare. Înțeleg chiar și mizeriile pe care le fac unii pentru a supraviețui. Însă să știți că nimic nu rămâne neplătit pe lumea asta. Și, credeți-mă, Dumnezeu e sus. Am să rămân demnă, dreaptă și pe aceeași linie, indiferent câte injurii îmi veți aduce. Toți cei pe care i-am promovat, toți cei cărora le-am întins o mână, nu vă urăsc. Vă transmit un gând bun și să vă gândiți că roata vieții se învârtește. Și nu este o amenințare. E doar un sfat," a afirmat Anca Alexandrescu în editorialul din deschiderea emisiunii Culisele Statului Paralel.