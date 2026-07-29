Ana Maria Păcuraru, la Miza Zilei: „Un stat care nu poate decide soarta propriei apărări, dar găsește bani pentru majorări secrete, niciodată nu va reuși”

Publicat 29 iul. 2026, 20:55 Actualizat 29 iul. 2026, 20:58 Sursă Realitatea PLUS

Ana Maria Păcuraru susține că situația de la Șantierul Naval Mangalia ridică semne grave de întrebare privind capacitatea statului român de a gestiona proiectele strategice de apărare. Jurnalista reclamă blocajul legat de construcția a patru nave militare pentru Armata Română, proiect estimat la aproximativ un miliard de euro.

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