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Editoriale· 2 min citire
Ana Maria Păcuraru, la Miza Zilei: „Un stat care nu poate decide soarta propriei apărări, dar găsește bani pentru majorări secrete, niciodată nu va reuși”
Ana Maria Păcuraru
Publicat29 iul. 2026, 20:55
Actualizat29 iul. 2026, 20:58
SursăRealitatea PLUS
Ana Maria Păcuraru susține că situația de la Șantierul Naval Mangalia ridică semne grave de întrebare privind capacitatea statului român de a gestiona proiectele strategice de apărare. Jurnalista reclamă blocajul legat de construcția a patru nave militare pentru Armata Română, proiect estimat la aproximativ un miliard de euro.
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