Anca Alexandrescu: „Băieții fac tot ce pot pe zona economică, ca să șteargă povestea cu anularea alegerilor”

Publicat 16 iul. 2026, 21:38 Sursă Realitatea PLUS

Și? Gata? S-au convocat alegeri anticipate, a dizolvat parlamentul, Nicușor? Da? A ieșit? Că l-am urmărit și au zis că rămânem așa cu Bolojan până în toamnă. Am văzut jurnaliștii ăia care n-au opinii, toți aveau opinii. Deci toți spuneau ce voiau ei, de fapt, să spună Nicușor Dan. Adică, toți încercau. Am văzut, am urmărit m-am distrat azi maxim. În funcție de trustul, de publicația unde erau, fiecare încerca să-l împingă să spună. Ați văzut-o și pe aia cu PeSeDan, m-am distrat maxim la declarații.

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