Anca Alexandrescu: „Băieții fac tot ce pot pe zona economică, ca să șteargă povestea cu anularea alegerilor”

Și? Gata? S-au convocat alegeri anticipate, a dizolvat parlamentul, Nicușor? Da? A ieșit? Că l-am urmărit și au zis că rămânem așa cu Bolojan până în toamnă. Am văzut jurnaliștii ăia care n-au opinii, toți aveau opinii. Deci toți spuneau ce voiau ei, de fapt, să spună Nicușor Dan. Adică, toți încercau. Am văzut, am urmărit m-am distrat azi maxim. În funcție de trustul, de publicația unde erau, fiecare încerca să-l împingă să spună. Ați văzut-o și pe aia cu PeSeDan, m-am distrat maxim la declarații.
Deci, nu, nu sunt alegeri anticipate, nu? Dar imposibilul sigur devine posibil. Îmi spun telespectatorii, dar eu îi cred. Eu îi cred. Eu aștept ca imposibilul să devină posibil. Bine, nu în cazul anticipatelor. V-am explicat de-o ori cum se pot face anticipate.
Mi-a zis cineva, „cel mai deștept cedează, nu o mai țineți langa. Eu spun ce vreau. Și la mine pe pagină și în emisiune. tTist este că mulți oameni vor fi extrem de dezamăgiți când vor vedea că nici nu va fi suspendat Nicușor Dan, nici nu vor fi anticipate. Să trecem peste.
Ce măi, are Zelenski probleme. i-a purtat Nicușor Dan ghinion? A fost ieri acolo și pac, astăzi ați văzut ce e pe străzi. Nenorocire, zeci de mii de oameni pe străzi. Nu numai în Kiev, în toate orașele mari, împotriva deciziei lui Zelenski de a-l schimba pe ministrul Apărării. Și am și văzut de ce. Am văzut cu ce s-a ocupat omul acela. Eu cred așa, după cum arată lucrurile, cum spuneam să și pe Bogdan Tiberiu iacob, cred că e așa, începe să arate ca începutul sfârșitului, asta, Zelenski. Da. Ce să zic?
O să vorbim în această seară, bineînțeles, despre tot ce a zis Nicușor Dan, dar nu asta este cel mai important. O să vorbim despre useriștii ăștia care sunt, sunt mama integrității, cei mai corecți. Ei nu iau nici una de un leu, adică ei toți banii îi fac cinstit. Ei n-au un ONG-uri și șmecheri și firme pe care le bagă pe ușa din față. Nu, nu, ei sunt perfecți. O, dar stați un pic că am văzut cu domnul ăla care a fost directorul de cabinet al lui Fritz, care acum e la SGG și un ONG care a fost înființat în aprilie și a luat banii. Urlă toată lumea. O să vedeți în seara asta investigația, detalii suplimentare, Mihai Belu aici în platou și o să vă arate, o să vedeți detaliile suplimentare despre ce se întâmplă acolo.
Dar nu credeam că nici aia de la UDMR, i-ați văzut pe aia de la UDMR cu corectii corecților. Nu au nicio problemă. Dar primarul ăla pe care l-au susținut la Târgu Mureș, ăla a fost un pic arestat cu șpăguță, care a făcut aranjamente cu mafia gunoaielor. Două firme despre care eu am mai vorbit, am mai vorbit aici. Dar acum o să vorbesc că am detalii noi. Trebuie să vedeți. S-au făcut aranjamente, chipurile s-au concurat, importând, de fapt, din aceeași firmă. De pe aici, de pe la București, știți, cu gunoaiele, e complicat. Mii de tone de gunoaie plătite, cantități care ar fi trebuit adunate în cinci ani de zile, au fost adunate în trei luni. Decontate, bani mulți. Dar cine să îi controleze, UDMR-ul e la putere, USR-ul e la putere. Dar ei se plâng, se plâng de justiție.
Totuși, asta mi-a plăcut, ce le-a zis astăzi Nicușor Dan. Le-a zis, „ din cauza Parlamentului suntem în situația asta”. Asta a dat decizia de la CJUE, cu prescripția, că Parlamentul e de vină, adică politicienii. Dar cel mai tare mi-a plăcut, m-a uns pe suflet, jur. A zis, ”la maturitate e bine să nu fii așa exaltat”, așa i-a zis lui Muraru ăla, unul dintre ei. Deci, vă dați seama, dacă a ajuns Nicușor Dan să facă mișto de ei, e bine. Iar, a început mânuțele, cum a făcut așa, stânga-dreapta, pe toate părțile. Deci iar a făcut un spectacol cu mâinile. L-au întrebat ăștia sub toate formele, bun „și ce faceți dacă nu se înțeleg partidele?” ”Nu știu, întrebați-i pe ăștia de la partide”. ”Și nu o să nominalizează pe cineva? Când o să nominalizați?” ”Când o să înțeleagă partidele?” ”Când o să vă întâlniți cu ei?” ”E prea repede, nu cred că s-au înțeles”.
Dar cel mai tare pe mine mă preocupă ce se întâmplă în relația dintre România și America. Vă tot spun de ceva vreme. Azi am văzut un alt semn. Am văzut azi pe pagina de socializare a Ambasadei Americii, după ce ambasadorul american s-a dus și s-a văzut cu Fritz la sediul partidului, astăzi am văzut că ambasada americană a preluat o poză de pe Facebook-ul Fritz. Nu știu, mi se pare ciudat, adică ceva e în neregulă. L-au întrebat azi pe Nicușor „cum e cu vizita în America?” O vrăjeală, aceleași povești. Țoiu am văzut că e în America, o vrăjeală.
Deci a zis că vedem, că se lucrează pe mai multe paliere, că asta-i adevărat, că se lucrează pe mai multe paliere și v-am zis că băieții fac tot ce pot pe zona economică, ca să șteargă povestea cu anularea alegerilor, cu lovitura de stat, se duc pe zona economică. Și a spus Nicușor Dan cu subiect și predicat, se lucrează la contracte. Noi o să aflăm când trebuie să dăm banii,ca să fie clar, adică nu-i niciun dubiu. Lucrurile sunt evidente. Nu mai avem niciun fel de îndoială. Gata. S-a șters povestea, dacă e pe bază de contracte, nu se mai pune absolut nimic.
Acum, Rheinmetall. A dat Bolojan la Rheinmetall, de n-a mai putut. O să producă în România, face corvetele alea în România, le face... unde le face? Au expirat contractele ultimilor 271 de angajați de la șantierul naval Mangalia și la licitația aia nu s-a prezentat Rheinmetall.Și primeau un miliard de euro. Deci cum? Deci, deci Bolojan a dat banii ăștia, nu s-au prezentat? Ce faceți, unde sunteți? De ce nu veniți să ne explicați, să ne spuneți, cum? Se plătesc bani peste bani, peste bani pe contracte. Madam Gheorghiu cere în continuare de la Bolojan date, informații, acces la cât mai multe informații. Eu mă gândesc că, dincolo de faptul că vor să rezolve niște probleme pe care ei și le-au propus cu toate companiile de stat. Să nu mai rămână nimic după ei. Adică după ei, potopul. Când o fi, o fi în toamnă, o fi în 2028, nu mai știe nimeni.
Din momentul ăsta suntem ca la ruletă. Nu mai știe nimeni ce se întâmplă. Nu mai nimic previzibil. Dar am văzut că a fost un atac cibernetic la MIPE, Ministerul Proiectelor și Fondurilor Europene, cum se numește. Cine ar avea interes să șteargă datele legate de PNRR? Nu știu. Voi ce credeți? Cam cine ar avea interesul? Băieții ăștia de la USR și băieții ăștia globaliști, marxiști, care vor să șteargă toate urmele? Mi se pare că asta fac acum. Rezolvă ce mai au de rezolvat și șterg toate urmele. Ca să nu poată să pățească nimic. E simplu, nu e niciun dubiu.
Am văzut că domnul Pașca a primit un răspuns de la Ministerul Muncii, cred, sau de la Direcția de Asistență Socială, a întrebat omul cum poate să redeschidă centrul de acolo și cum poate să fie prin legalitate. Ce credeți? I-au dat soluție. O să fie în direct în această seară domnul Pașca și ce credeți, instituțiile statului, gata, fac treaba. Au prezentat harta unde au fost împărțiți cei 409 oameni. Eu vreau să îi și urmărească, să ne și arate periodic în ce stare sunt, cum sunt, câți bani investește statul român în ei, nu? Că știm, transparență totală. Așa-i normal să fie.
Pe scurt, România este, cred că mă gândesc să găsesc un termen, că iar mă amendează ăștia la CNA. E în maro. În maro până peste cap. N-are nicio șansă să-și revină cu ăștia care sunt la guvernare. Sigur, toată lumea visează, toată lumea zice, „noi nu-i mai vrem pe ăștia, nu vrem să auzim de ei, ne-am săturat, să vină”, stai i-am auzit pe unii acum „gata, iertăm pe ăștia de la Antena 3 cu tot ce au spus, că sunt cu AUR”. Cu cine sunt? Deci când o să vedeți ce jocuri se vor face în perioada următoare, mă voi distra maxim, maxim.
Apropo, domnii de la AUR pe unde sunt, sunt și ei în vacanță?. Aud că s-a înființat AUR Toscana. Frumos. AUR Toscana. Aștept AUR Dubai și AUR Marbella. Adică așa, zone de vacanță așa în perioada asta, că dacă toată lumea a plecat în vacanță, ce să adunăm semnături de suspendare, ce să ne ocupăm cu alte lucruri? AUR înființează în locații din astea. L-am văzut pe domnul Peiu, am văzut că a băut cafele cu domnul Neamțu în Italia, frumos, la cafea. Adică vezi că tot românul suveranist, numai așa face. Că mă certați pe mine că plecam în vacanță. Iată că și ei în vacanță. Nu? Și ei sunt suveraniști, nu? Ia, am eu că vă place. Dar la ei se poate, la noi nu.