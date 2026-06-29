Anca Alexandrescu: Un suveranist adevărat se luptă cu neomarxiștii, soroșiștii globaliști, nu îi ajută să rămână la putere

Publicat 29 iun. 2026, 21:30 Actualizat 29 iun. 2026, 21:31 Sursă Realitate Plus

Anca Alexandrescu a deschis ediția de luni a emisiunii „Culisele statului paralel” cu un mesaj ferm, în care și-a asumat public pozițiile și reacțiile din ultimele zile. Într-un stil direct, jurnalista a vorbit despre presiunile apărute după dialogul tensionat dintre ea și Călin Georgescu, explicând că își va continua emisiunea „cu demnitate”, pe aceeași linie editorială, indiferent de atacuri sau pierderi de audiență.

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