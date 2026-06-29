Anca Alexandrescu: Un suveranist adevărat se luptă cu neomarxiștii, soroșiștii globaliști, nu îi ajută să rămână la putere

Anca Alexandrescu a deschis ediția de luni a emisiunii „Culisele statului paralel” cu un mesaj ferm, în care și-a asumat public pozițiile și reacțiile din ultimele zile. Într-un stil direct, jurnalista a vorbit despre presiunile apărute după dialogul tensionat dintre ea și Călin Georgescu, explicând că își va continua emisiunea „cu demnitate”, pe aceeași linie editorială, indiferent de atacuri sau pierderi de audiență.
Un suveranist adevărat se luptă cu neomarxiștii, soroșiștii globaliști, nu îi ajută să rămână la putere
Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la culisele statului paralel. Am venit îmbrăcată special în pantalon roșu și cu bluză albă pentru că m-ați făcut pesedistă. Acum, dacă tot sunt pesedistă, îmi iau rolul până la capăt, nu? Am și un mesaj pentru cei care mă înjură. Prima parte a emisiunilor este dedicată, în sensul că vreau să le transmit și lor un mesaj: "Cățeluș cu părul creț fură rața din coteț și se jură că nu fură și l-a prins cu rața în gură". M-a rugat cineva să mă cobor la nivelul celor care mă înjură. Am înțeles că doar mesaje de genul ăsta acceptați. Mesajele logice nu puteți să le acceptați.
Un suveranist adevărat se luptă cu neomarxiștii, soroșiștii globaliști, nu îi ajută să rămână la putere. Ca să fie foarte clar: dacă iubești poporul, faci ceva pentru el, nu pentru tine. Am dat jos un dictator în decembrie 1989. Acum ne chinuim să-l dăm jos pe al doilea, pe Ilie Bolojan. Eu nu-l vreau pe al treilea, care se crede Dumnezeu. Îmi pare foarte rău, dar eu vreau să mă uit cu demnitate în ochii oamenilor cu care mă întâlnesc pe stradă. Ce să le explic lor când mă întreabă când scăpăm de ăștia, cum scăpăm de ei și dacă se mai poate turul 2 înapoi? Am spus foarte clar, de ceva vreme, că nu este decât o lozincă, iar eu nu vreau să-i mint pe oameni.
Vreau să vă spun ceva. Toată viața mi-a plăcut să mă bag în situații complicate, foarte complicate. Așa am fost eu construită. Și Dumnezeu mă iubește, pentru că de fiecare dată, când eram aproape să se întâmple ceva rău, m-a luat de ciuf și m-a scos din situația respectivă. Deși cineva a vrut să-mi facă rău, nici nu-și dă seama cât bine mi-a făcut. Pentru că din acest moment sunt descărcată de orice responsabilitate.
Nu am obligații față de nimeni, nu mă tem de nimeni
Evident că este o minciună că înainte de noiembrie 2024 nu am dat spațiu tuturor. Ba da, am și tăiat o bucățică în această seară dintr-o emisiune din septembrie 2024. Când, ce să vezi? AUR era „nasol”. Cât despre reevaluări? Da, așa este. Eu am cerut, pentru că am primit niște informații, să fie verificați boții și trolii, cum o să cer și în seara asta să fie verificați boții și trolii de la Bolojan. Mulți, foarte mulți, tocmai ce au recunoscut la Partidul Național Liberal că banii nu se dau de la partid și atunci întrebarea mea este unde se duc banii, de unde se duc banii, respectiv pe publicitatea pentru domnul Bolojan. Poate autoritățile se ocupă și de lucrul acesta.
Nu, n-am să-l denigrez niciodată pe cel care a fost aseară invitat aici, la Culisele Statului Paralel. După ce s-a terminat emisiunea, mi-a spus „pe curând”. Nu cred că va mai exista acest lucru. Și nu pentru că nu vreau să mai susțin mișcarea suveranistă. Eu îmi voi face treaba mea, cum o fac de peste șapte ani de zile aici, în stilul meu. Mă voi lupta cu soroșiștii globaliști și neomarxiștii. Greșeala mea a fost că m-am implicat prea mult. Mulți dintre voi m-ați certat că nu fac și mai mult. Acum trag ponoasele. Credeți-mă că am stomac tare. Și cu cât mă înjurați mai mult, cu atât o să vorbesc și mai apăsat. Și nu am obligații față de nimeni, nu mă tem de nimeni și vreau să le mulțumesc tuturor celor care mi-au scris, mi-au trimis mesaje, tinerilor care mi-au lăsat jos un trandafir alb, cu mesaje de pace, demnitate și iubire. Vreau să le mulțumesc celor care m-au sunat, care mi-au trimis mesaje și, deopotrivă, să le mulțumesc celor care mă înjură ca la ușa cortului. Nu mă sperie această atitudine. Mă speria să fiu parte din această atitudine. Din acest moment mă simt dezlegată.
Văd spectacolul grețos al unor oameni pe care i-am creditat, pe care i-am invitat aici în platou, pe care i-am promovat. Fiecare își arată chipul. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care își asumă să vină în continuare la această emisiune. Am mai trecut prin momente de genul ăsta, pentru că din cauza mea încasează foarte multe înjurături. Un lucru vreau să vă spun clar: tot ceea ce am făcut și eu, și colegii mei, a fost cu bună credință și se va dovedi lucrul acesta.
Când o să realizați că sunteți duși de nas, păcăliți, că vor fi anticipate, că va fi suspendarea președintelui și voi tot la fel o să trăiți, poate că unii dintre voi mai aveți o șansă să înțelegeți ce vi se întâmplă. Restul, ce să vă spun, puteți mai mult.
Realitatea Plus a fost și va rămâne televiziunea care oferă dreptul la exprimare tuturor vocilor importante din spațiul public
Vreau să vedeți acum punctul de vedere al Realității Plus după mizeria pe care am trăit-o aseară aici, în platou, la Culisele Statului Paralel. Unii mi-au spus că am fost obraznică, alții m-au certat că n-am fost mai obraznică. Am considerat că este normal și civilizat să mă port ca o doamnă, să fiu calmă și să înfrunt cu demnitate ceea ce s-a întâmplat ieri aici, în platou. Nu voi tolera niciodată, indiferent despre cine este vorba, un asemenea comportament. Nu s-a născut nimeni pe pământul ăsta, în afară de cine este deasupra mea, adică Dumnezeu, să-mi dea lecții și să mă pună la punct. Îmi mențin punctele de vedere în continuare și voi merge pe aceeași linie, cu demnitate.
Vreau să vedem punctul de vedere al Realității Plus în legătură cu emisiunea de aseară. Realitatea Plus a fost și va rămâne televiziunea care oferă dreptul la exprimare tuturor vocilor importante din spațiul public. Am făcut acest lucru și în cazul domnului Călin Georgescu, fără condiționări și fără compromisuri, din respect pentru dreptul publicului de a fi informat. După declarațiile făcute aseară de domnul Georgescu la adresa Realității Plus și a telespectatorilor noștri, considerăm că a fost depășită o limită. Cu atât mai mult cu cât domnia sa a afirmat că prezența și mesajele sale au fost difuzate de această televiziune doar pentru rating.
Dacă singurul nostru obiectiv ar fi fost audiența, am putea continua în aceeași manieră. Însă pentru noi, respectul față de telespectatori și față de propria credibilitate este mai important decât orice punct de rating. Din acest motiv, până în momentul în care domnul Călin Georgescu își va cere scuze public atât Realității Plus, cât și telespectatorilor care urmăresc această televiziune, ne rezervăm dreptul de a nu mai participa și de a nu mai transmite evenimente dedicate exclusiv domniei sale. Ne asumăm această decizie chiar dacă ea poate însemna pierderea unei părți din audiența pe care am fi câștigat-o prin reflectarea activității sale. Realitatea Plus își respectă telespectatorii, iar acest respect este mai important decât orice audiență.
Și pentru că nu vreau să-mi pun invitații într-o situație delicată, nu vreau ca nimeni să comenteze în această seară despre ceea ce s-a întâmplat aseară. Doar eu vreau să vorbesc despre asta, pentru că avem lucruri foarte importante de dezbătut în seara asta, lucruri care îi interesează pe oameni.