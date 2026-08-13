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Extern· 1 min citire
Ce se ascunde în spatele plecării de la Casa Albă a purtătoarei de cuvânt a lui Trump? Analiză de Ana‑Maria Păcuraru
Ana Maria Păcuraru
Publicat13 aug. 2026, 16:50
Actualizat13 aug. 2026, 17:05
Noi schimbări la Casa Albă. Donald Trump anunță plecarea purtătoarei sale de cuvânt, Karoline Leavitt, chiar înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, decisive pentru cursul celor doi ani rămași din mandatul președintelui american și pentru controlul asupra Congresului. Karoline Leavitt va părăsi funcția la finalul lunii august, pentru a se dedica familiei. Ana‑Maria Păcuraru, realizatorul „Miza Zilei”, a analizat detaliile acestei mutări.
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