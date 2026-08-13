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Ce se ascunde în spatele plecării de la Casa Albă a purtătoarei de cuvânt a lui Trump? Analiză de Ana‑Maria Păcuraru

Ana Maria Păcuraru

Ana Maria Păcuraru

Ana Maria Pacuraru
Scris deAna Maria Pacuraru
Publicat13 aug. 2026, 16:50
Actualizat13 aug. 2026, 17:05

Noi schimbări la Casa Albă. Donald Trump anunță plecarea purtătoarei sale de cuvânt, Karoline Leavitt, chiar înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, decisive pentru cursul celor doi ani rămași din mandatul președintelui american și pentru controlul asupra Congresului. Karoline Leavitt va părăsi funcția la finalul lunii august, pentru a se dedica familiei. Ana‑Maria Păcuraru, realizatorul „Miza Zilei”, a analizat detaliile acestei mutări.

Președintele Donald Trump a anunțat că Karoline Leavitt, secretarul de presă al Casei Albe și unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai săi, își va părăsi funcția la sfârșitul lunii. Decizia vine pe fondul dorinței acesteia de a petrece mai mult timp cu familia, însă plecarea marchează o nouă schimbare importantă în cercul restrâns al liderului american.

Leavitt a afirmat că președintele Trump i-a cerut să continue să servească drept consilier de top în exterior, lucru confirmat și de liderul de la Casa Albă, care a precizat că aceasta va deveni „una dintre cele mai influente voci din Partidul Republican” în perspectiva alegerilor legislative.

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