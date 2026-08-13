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Lovitură grea pentru Rusia. O rafinărie de petrol, scoasă din funcțiune în urma unui atac ucrainean

FOTO: Reuters

FOTO: Reuters

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 aug. 2026, 15:33

O rafinărie de petrol din orașul rus Orsk, vizată în urmă cu două zile de un atac cu drone ucrainene, și-a suspendat complet activitatea. Guvernatorul regiunii Orenburg a avertizat joi că lucrările de reparații ar putea dura până la șase luni, ceea ce ar putea provoca perturbări în aprovizionarea cu combustibil și dificultăți pentru șoferi, relatează Reuters.

Reparațiile ar putea dura până la șase luni

Evgheni Solnțev, Gguvernatorul regiunii Orenburg, a anunțat pe rețelele de socializare că schijele au provocat distrugeri la infrastructură, iar lucrările de reparații ar putea dura chiar și șase luni, deoarece echipamentele necesare sunt importate, iar sancțiunile impuse Rusiei îngreunează procurarea acestora.

„Instalația s-a oprit complet. Ne pregătim pentru cel mai grav scenariu și va trebui să ne bazăm pe aprovizionarea cu combustibili din afara regiunii”, a afirmat guvernatorul.

Solnțev a precizat că 80% din cele 287 de benzinării din regiune sunt în funcțiune și acordă prioritate vehiculelor de urgență și speciale. Poliția rutieră și voluntarii dirijează traficul în timp ce șoferii circulă în căutare de carburanți.

„Deși situația nu e simplă peste tot, poate fi gestionată. Aș vrea să fac apel la fiecare conducător de vehicul de aici: vă rog să aveți răbdare”, a transmis el.

Ucraina și-a intensificat atacurile asupra rafinăriilor rusești

Militarii ucraineni anunțaseră încă de marți că au atacat rafinăria de la Orsk, situată în apropiere de granița cu Kazahstanul, la aproape 1.500 de km la sud de Moscova.

Capacitatea de procesare a instalației este de șase milioane de tone de petrol anual. Rafinăria produce benzină, motorină, carburant pentru aviație, păcură, bitum și alte derivate petroliere.

Ucraina și-a intensificat anul acesta atacurile asupra rafinăriilor rusești, provocând penurii de carburanți pe scară largă, în cadrul unei campanii menite să facă mai costisitor pentru ruși războiul declanșat de Moscova în 2022.

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