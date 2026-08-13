Lovitură grea pentru Rusia. O rafinărie de petrol, scoasă din funcțiune în urma unui atac ucrainean

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 aug. 2026, 15:33

O rafinărie de petrol din orașul rus Orsk, vizată în urmă cu două zile de un atac cu drone ucrainene, și-a suspendat complet activitatea. Guvernatorul regiunii Orenburg a avertizat joi că lucrările de reparații ar putea dura până la șase luni, ceea ce ar putea provoca perturbări în aprovizionarea cu combustibil și dificultăți pentru șoferi, relatează Reuters.

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