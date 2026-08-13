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Studentă de 19 ani, găsită moartă în camera sa din campus: luase un medicament de slăbit

Medicament de slăbit

Medicament de slăbit

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat13 aug. 2026, 12:42
SursăRealitatea PLUS

Caz șocant în Marea Britanie. O studentă de 19 ani a fost găsită în moartă în camera sa din campus, după ce a luat un medicament pentru slăbit și i s-a făcut rău. Imagini și informații care pot afecta în mod special minorii.

Studentă moartă în Marea Britanie

Totul a început în momentul în care studenta și-a sunat familia, căreia i-a spus că are stări de greață și vomită.

Când nu a mai răspuns la telefon, sora acesteia a încercat să ia legătura cu serviciul de securitate al universității.

O asistentă medicală a ajuns în campus și a mers la locuința studentei. Fata de 19 ani a fost găsită fără reacție, întinsă pe podeaua băii.

Echipajele de urgență sosite la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Ancheta medico-legală a stabilit că tratamentul pe care îl lua pentru slăbit a contribuit la apariția unui dezechilibru care a favorizat o aritmie cardiacă fatală.

Fata de 19 ani era originară din Statele Unite și urma să absolve în 2027 programul de drept internațional și studii juridice.

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