Studentă de 19 ani, găsită moartă în camera sa din campus: luase un medicament de slăbit

Publicat 13 aug. 2026, 12:42 Sursă Realitatea PLUS

Caz șocant în Marea Britanie. O studentă de 19 ani a fost găsită în moartă în camera sa din campus, după ce a luat un medicament pentru slăbit și i s-a făcut rău. Imagini și informații care pot afecta în mod special minorii.

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