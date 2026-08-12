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Extern· 2 min citire
Trump pierde încă un om-cheie din echipa sa: Karoline Leavitt pleacă de la Casa Albă – „A fost un lider adevărat”
Donald Trump și Karoline Leavitt (2025 - Profimedia)
Președintele Donald Trump a anunțat că Karoline Leavitt, secretarul de presă al Casei Albe și unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai săi, își va părăsi funcția la sfârșitul lunii. Decizia vine pe fondul dorinței acesteia de a petrece mai mult timp cu familia, însă plecarea marchează o nouă schimbare importantă în cercul restrâns al liderului american.
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