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Trump pierde încă un om-cheie din echipa sa: Karoline Leavitt pleacă de la Casa Albă – „A fost un lider adevărat”

Donald Trump și Karoline Leavitt (2025 - Profimedia)

Donald Trump și Karoline Leavitt (2025 - Profimedia)

Emanuel Focșan
Scris de Emanuel Focșan Publicat: 12 aug. 2026, 23:41

Președintele Donald Trump a anunțat că Karoline Leavitt, secretarul de presă al Casei Albe și unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai săi, își va părăsi funcția la sfârșitul lunii. Decizia vine pe fondul dorinței acesteia de a petrece mai mult timp cu familia, însă plecarea marchează o nouă schimbare importantă în cercul restrâns al liderului american.

În mesajul său oficial, Trump a transmis un elogiu amplu la adresa lui Leavitt, potrivit FoxNews.

Karoline a fost un lider adevărat la Casa Albă și a făcut o treabă fenomenală luptând pentru justiție, libertate și libertate. A fost una dintre cele mai bune secretare de presă din istoria Biroului.

În replică, Leavitt a descris decizia de a pleca din funcția de secretar de presă al Casei Albe drept „dulce‑amară”, având în vedere că a decis să pună pe primul loc creșterea celor doi copii mici ai săi.

Adevărul este că, de când m-am întors la Casa Albă după nașterea fiicei mele, am simțit în inima mea că nu pot fi cea mai bună mamă pe care cei doi copii ai mei mici o merită, dedicând timpul, energia și atenția constantă necesare secretarului de presă al Casei Albe. Sunt recunoscătoare președintelui pentru că mi-a încredințat privilegiul distinct de a vorbi în numele său de la pupitrul Casei Albe.

Leavitt spune că președintele Trump i-a cerut să continue să servească drept consilier de top în exterior, lucru confirmat și de liderul de la Casa Albă, care a precizat că aceasta va deveni „una dintre cele mai influente voci din Partidul Republican” în perspectiva alegerilor legislative.

Cine este Karoline Leavitt și ce rol a avut în administrația Trump

Karoline Leavitt este una dintre cele mai tinere figuri politice care au ajuns în poziții de vârf la Casa Albă. A intrat în echipa lui Donald Trump în 2018, iar în timp a devenit unul dintre cei mai loiali și vizibili membri ai staff‑ului prezidențial. Ca secretar de presă, a fost responsabilă de comunicarea oficială a administrației și a avut o relație strânsă cu Trump, fiind considerată „una dintre cele mai de încredere consiliere” ale sale.

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